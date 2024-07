Water van essentieel belang voor toekomstbestendige leefgebieden

Diverse partijen uit de bouw- en vastgoedsector waarschuwen voor een vertragingen door het niet tijdig afgeven van bouwvergunningen, door de deadline van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Vanaf 2027 moet het water aan verschillende eisen voldoen, om een toekomstbestendig leefgebied te creëren.

Hierover berichtte nu.nl, dat aangeeft dat de oproep voor betere waterkwaliteit, sloten en rivieren aan minister Barry Madlener werd gedaan. Partijen Aedes, Bouwend Nederland en NEPROM deden de oproep, onder andere uit vrees dat de bouw van woningen vertraging oploopt.

Water als topprioriteit

De KRW kan impact hebben op vergunningen en daarom vragen de organisaties om van schoon water een ‘topprioriteit’ te maken in het regeerakkoord. Er wordt onder andere gevraagd om een stabiel grondwaterpeil. Ook geven de organisaties aan dat het niet alleen gaat om de kwaliteit van water, maar ook om de kwantiteit.

Water en groen

Water en groen is een van de onderwerpen die tijdens de Klimaattop GO 2024 op het programma staat en onderdeel uitmaakt van een rapportage. Deze rapportage over de verduurzaming van de gebouwde omgeving vormt een belangrijk meetpunt voor behaalde resultaten. Aan de hand van data wordt duidelijk waar we nu staan en waar we als sector naartoe werken. Lees hier meer informatie over de Klimaattop GO 2024.