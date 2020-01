Duurzaam Gebouwd-partners bundelen krachten voor industriële gevels en daken

Uit een renovatiefabriek van Dijkstra Draisma, RC Panels en Factory Zero komen vanaf 2025 gevels en daken rollen. Om het geheel te bekostigen wordt € 15 miljoen subsidie aangetrokken.

Beeld: Dijkstra Draisma

Per jaar moet de fabriek zo’n 25.000 gevels en daken gaan produceren, op industriële wijze. In onze ebook Industrialisatie, die binnenkort verschijnt, besteden we volop aandacht aan deze manier van bouwen. Zo interviewen we Dijkstra Draisma en RC Panels, die afzonderlijk vertellen over hun productiefaciliteiten.

Veranderende bouwprocessen

Een woordvoerder van Dijkstra Draisma beschrijft in deze ebook hoe het bouwproces is veranderd. “Bouwen is monteren geworden. We kunnen inmiddels twee woningen in één dag realiseren, compleet met badkamer, keuken en toilet. Het bouwproces is dus veel korter en efficiënter geworden. We hebben al de nodige doorontwikkelingen achter de rug. Inmiddels bedraagt de QV10 (luchtdichtheid) van ons standaardproduct 0,15.”

Dat betekent dat de woning met relatief weinig installatietechnische moeite te verwarmen is. De complete installatie zit al verwerkt in de prefab onderdelen, waarna alles wordt gestekkerd. Onze gevels en daken zijn inmiddels 92% circulair. We passen geen EPS meer toe, dit is volledig vervangen door cellulose.”

Renovatiesnelheid verhogen

Ook RC Panels komt aan het woord in de ebook: “Industrialisatie zorgt ervoor dat de renovatiesnelheid omhoog kan, het biedt een oplossing voor het tekort aan vaklieden in de bouw en het is voor bewoners, eigenaars, klanten een gedoe-loze oplossing.

Met industrialisatie van zowel gevelonderhoud, hoge isolatie als ventilatie in één kunnen wij in hoog tempo woningen 2050-ready maken. Isolatie waarde is Rc 7, geschikt voor alle toekomstige warmtebronnen. Ook is meteen het gevelonderhoud gedaan voor lange tijd. En in complete concepten ook het dak. Met partners realiseren we complete woning updates naar nieuwbouw kwaliteit of NOM, zonder dat je hoeft te verhuizen. Vrijwel dezelfde woningschil kan ook ingezet worden voor nieuwbouw woningen.”

Je vindt de ebook binnenkort in onze kennisbank. Op deze pagina vind je meer ebooks, bijvoorbeeld over Future City en BENG.