Gezonde Gebouwen centraal in Van Nelle Fabriek

Op woensdag 17 april vindt de Duurzaam Gebouwd op Locatie met het thema 'Gezonde Gebouwen' plaats in de historische Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Deze fabriek was de eerste daglichtfabriek van Europa en stond bekend als de modernste fabriek van Nederland. Sinds 2014 behoort het rijksmonument in Rotterdam tot het UNESCO Werelderfgoed.

Deze bijeenkomst belicht de essentie van het creëren van gebouwen die niet alleen functioneel zijn, maar ook het welzijn van de gebruikers bevorderen. De Van Nelle Fabriek stond ook voorop in het bevorderen van het welzijn van de arbeiders, met sportvelden, een fabriekstuin en modern sanitair.

Het programma omvat presentaties van experts, waaronder Thomas Bögl, die ons zal laten zien hoe een gebouw niet alleen duurzaam kan zijn, maar ook een positieve invloed kan hebben op het gedrag en de beleving van de gebruikers. Daarnaast een presentatie over het nieuwe hoofdkantoor van Ingenieursbureau DWA in Gouda, dat als eerste het Binnenklimaatlabel heeft ontvangen. Als laatste verkennen we de mogelijkheid van het WELLco-prestatiecontract voor gezonde gebouwen met Francesco Franchimon. We sluiten af met een rondleiding door de Van Nelle Fabriek.

Door deel te nemen aan de Duurzaam Gebouwd op Locatie ontvang je direct een ticket voor de WorkPlace Xperience 2024: de toekomst van duurzame en gezonde werkomgevingen staat in de spotlight op 16 en 17 april in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Hier ontdek je innovaties, ontmoet je gelijkgestemden en bouw je samen aan de toekomst met eindgebruikers en facility managers. Je schrijft je hier in voor Duurzaam Gebouwd op Locatie: Gezonde Gebouwen.

Let op: de rondleiding is op inschrijving (max. 30 personen) en vol is vol. Geef bij bijzonderheden aan als je interesse hebt in de rondleiding.