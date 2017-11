Constante luchttemperatuur voor optimaal binnenklimaat

Het Clima-split systeem van WOLF bestaat uit een lucht/lucht warmtepomp aangesloten op een change-over warmtewisselaar. De innovatie kan zowel koelen als verwarmen en daarmee zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

De warmtepomp heeft een COP [coefficient of performance, getal voor efficiency, red] tussen de 4,0 en 5,2 en voldoet aan de subsidieregels EIA 2017. Hiervoor komen ook de WOLF luchtbehandelingskasten en CKL en CRL HR-WTW units met EUROVENT energielabel A of A+ in aanmerking.

Het Clima-split systeem kan een constante luchttemperatuur behouden, ook tijdens de ontdooicyclus. Dit is een gevolg van de communicatie van het SplitCom Communicatiesysteem tussen de luchtbehandelingskast en de split unit. Het systeem is toepasbaar op zowel bestaande als nieuwe installaties en er is een koppeling mogelijk met het gebouwbeheersysteem. Ook kan WOLF LinkPro het complete systeem bedienen via de WOLF Smartset App of de Portal.