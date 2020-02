Comfortabel klimaat van invloed op voedselveiligheid

Bij veel kunststof- en verpakkingsbedrijven spelen hygiënestandaarden een belangrijke rol. Vooral bedrijven die actief zijn in de foodindustrie hebben te maken met strenge eisen als het gaat om het productieproces, de werkomstandigheden en het werkklimaat. Hoe kun je een comfortabel klimaat realiseren in een hygiënische BRC-omgeving?

Een goed voorbeeld hiervan is terug te vinden bij Haval Disposables B.V. in Gemert, dat te maken kreeg met de strenge eisen ten aanzien van het productieproces, de werkomstandigheden en het werkklimaat. Deze producent van disposable kunststof verpakkingen in de voedselindustrie heeft vooral te maken met veiligheidsnormen (BRC Global Standards voor Food Safety) bedoeld voor voedselverwerking, behandeling en verpakking.

Er speelde echter meer bij Haval dan alleen het moeten garanderen van de voedselveiligheid. Door de groei van het bedrijf voldeed de productiehal niet meer. De technologie was verouderd, temperaturen op de werkvloer konden oplopen tot wel 35°C en ook de dampen die vrijkwamen door de spuitgietmachines moesten worden aangepakt.

Met het oog op goed werkgeverschap en het vinden en behouden van vakpersoneel - wat een serieuze uitdaging is in deze branche - moesten de werkomstandigheden naar een hoger niveau getild worden. Simpelweg omdat gemotiveerde, goed gekwalificeerde medewerkers niet willen werken in een minder goed geventileerde en warme omgeving.

Case study

Na een energiescan en een goed plan van aanpak zijn de werkomstandigheden op de werkvloer van de nieuwe productiehal naar een aanzienlijk hoger niveau gebracht in vergelijking met de oude hal, waar voorheen alleen mechanische ventilatie geïnstalleerd was.

Om te zorgen voor een productie-omgeving die voldoet aan de BRC-normen én een werkomgeving waar medewerkers aangenaam kunnen werken, was een oplossing op maat noodzakelijk. In de onderstaande case study wordt verteld welke oplossing Haval het gewenste resultaat heeft bezorgd, inclusief het Frisse Fabriek-certificaat.

Case study Haval

Uitreiking Frisse Fabriek-certificaat aan Haval.

Colt creëert energie-efficiënte gebouwen met geïntegreerde technologieën die gebruikmaken van de natuurlijke elementen. Colt doet dit door een holistische benadering waarbij de verschillende technieken samenwerken om de energievraag van een gebouw te verminderen. Bijvoorbeeld door het verlagen van de koellast met buitenzonwering of door gebruik te maken van de eigenschappen van lucht, aarde en water of door de façade te gebruiken om elektriciteit op te wekken.

Foto bovenaan de pagina: Bij Haval Disposables in Gemert is het BRC-certificaat leidend voor het hele productieproces.