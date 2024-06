<span>Woonvisie 2040 van Den Haag: optoppen en splitsen</span>

De Woonvisie 2040 van gemeente Den Haag werd in samenspraak met woningzoekenden, woningcorporaties en betrokken partijen ontwikkeld. Hierin staan concrete maatregelen voor de komende vijf jaar, onder andere om passende en betaalbare woningen te realiseren.

Den Haag is de dichtst bebouwde stad van Nederland en is daardoor extra gevoelig voor de wooncrisis. “De urgentie is heel groot, bij mensen mét en zonder urgentieverklaring”, geeft wethouder Martijn Balster van Volkshuisvesting, Welzijn, Wijken en Zuidwest aan. “Zij staan dan ook centraal in deze Woonvisie.”

Nieuwbouw en renovatie

Inschatting is dat de bevolking van Den Haag jaarlijks met zo’n 5.000 inwoners blijft groeien. Daarnaast worden huishoudens gemiddeld kleiner. Naast nieuwbouw betrekt de Woonvisie 2024 ook de bestaande woningvoorraad bij de aanpak van de problemen: optoppen, splitsen en kamerbewoning leveren een bijdrage aan de oplossingen.

Betaalbaarheid

Verder wil de gemeente sturen op betaalbare nieuwbouw: 30 procent sociaal, 25 procent middenhuur, 25 procent betaalbare koop. Om de tweedeling in de stad te verminderen, wordt bij nieuwbouw in wijken met relatief weinig sociale huurwoningen gestuurd op 50 procent sociale huur. Zo kan de tweedeling die in Den Haag zeer groot is, worden verminderd. Bij het zoeken naar plekken om kwetsbare groepen op te vangen, geldt hetzelfde uitgangspunt. Martijn: “Het streven is om te komen tot een evenwichtige verdeling over Den Haag. Want dat is de inzet van de Woonvisie 2040: een stad in balans en balans in de stad.”

Inspraak

Over de ontwerp Woonvisie hebben al veel inwoners en partijen in de stad meegedacht. De gemeente wil graag alle inwoners de gelegenheid geven om hun ideeën en opmerkingen door te geven op de Woonvisie. Dat kan tot en met 19 juli, waarna de input wordt verwerkt. Het concept van de Woonvisie 2040 is hier te bekijken.