Oude school verbouwd tot woningen

De voormalige St. Franciscusschool in de Kootwijkstraat in Eindhoven heeft een nieuwe bestemming gekregen. Woonbedrijf verbouwde de vroegere jongensschool uit 1929 tot 14 huurappartementen. Achter de oude speelplaats, aan de kant van de Tilburgseweg-Oost, staan 5 prefab woningen (tiny houses). De verbouwing is begin 2023 gestart. Begin 2024 waren alle woningen klaar.

De woningen worden verhuurd aan cliënten van Lunet, die hier fijn kunnen wonen. Zij krijgen begeleiding van Lunet. De nieuwe bewoners zijn al een beetje gewend aan hun nieuwe woning. Dat hebben we samen met de bewoners, hun familie, begeleiders en alle betrokkenen bij het project, gevierd. Roy Beijnsberger, algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf, wethouder Mieke Verhees en Dorothe Nouwens, regiodirecteur van Lunet onthulden samen met de bewoners het beeld van St. Franciscus dat is geplaatst in de nis bij de entree van het gebouw. Sint Franciscus is weer terug op zijn oude plek in de Kootwijkstraat.Roy Beijnsberger: “Geweldig dat Woonbedrijf deze school heeft getransformeerd naar duurzame en betaalbare huurwoningen. Zo krijgt dit gebouw van bijna 100 jaar oud weer een nieuwe bestemming. Deze transformatie hebben we kunnen doen en het karakter van het gebouw en deze plek behouden. We hopen dat de bewoners hier nog jarenlang fijn met elkaar kunnen wonen.”

Wethouder Mieke Verhees: “Dit is een geslaagde transformatie waarmee we nieuwe woningen realiseren én ons erfgoed in stand houden. Met de toevoeging van de tiny houses en de gezamenlijke tuin is er een sfeervol geheel ontstaan waar de bewoners vast heel fijn wonen.”

Woningen voor cliënten Lunet

De appartementen en woningen zijn verhuurd aan cliënten van Lunet. Zij huren de woning van Woonbedrijf en wonen hier zelfstandig. Professionals van Lunet zijn gedurende de dag aanwezig om zorgvragen te beantwoorden en begeleiden hen in het zelfstandig wonen. De begeleiding van Lunet heeft een ruimte in het gebouw. De 18 woningen zijn voor de cliënten. "Deze mogelijkheid van wonen sluit het beste aan bij zoveel mogelijk eigen regie en zelfstandigheid voor onze cliënten," aldus Dorothe Nouwens, regiodirecteur Lunet.

Voor de feestelijke opening hadden de bewoners samen mooie linten gemaakt. Deze linten hebben ze aan elkaar geknoopt en zo een verbinding gevormd tussen de woningen in de oude school en de tiny houses achter de speelplaats.

Van schoolgebouw naar appartementengebouw

Het schoolgebouw is gebouwd in 1929 en heeft een cultuurhistorische waarde. Daarom zijn er heel veel elementen behouden gebleven, zowel binnen als buiten. De buitenzijde van het schoolgebouw is bijna hetzelfde gebleven. Het metselwerk is schoongemaakt en de ramen en deuren bleven op dezelfde plaats en hebben dezelfde indeling gehouden. De raamkozijnen zijn voorzien van geluidwerend dubbelglas. Binnen, in de school zijn ook monumentale elementen behouden, zoals de gangen en het trappenhuis. De oude klaslokalen zijn omgebouwd tot appartementen. En nu is ook het beeld van de Heilige Franciscus weer geplaatst.

Er zijn totaal 14 betaalbare en duurzame woningen in het oude schoolgebouw gerealiseerd: 12 appartementen en 2 studio’s van 33 tot 47 m2. De appartementen bestaan uit een woonkamer, open keuken, slaapkamer en een badkamer. De studio’s hebben een zit-/slaapkamer met open keuken en badkamer. De woningen hebben energielabel A en zijn gasloos.

Nieuwe 'tiny houses'

Achter de oude speelplaats, aan de kant van de Tilburgseweg-Oost, zijn 5 prefab woningen geplaatst. Deze zogenaamde DUO-woningen zijn in de woningfabriek van Barli in Uden gemaakt. De bijna kant-en-klare modules kwamen op de vrachtwagen naar de bouwlocatie, waar ze in zeer korte tijd verder zijn afgewerkt. Deze tiny houses hebben een woonkamer met open keuken en toilet op begane grond. Er zijn 2 slaapkamers en een badkamer op de bovenverdieping.