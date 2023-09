Vacature: Lead Engineer W

Voor een van onze opdrachten zijn we op zoek naar een Lead Engineer Werktuigbouwkunde. In deze rol ga je werken aan een pand van ABN AMRO, Foppingadreef 22, gelegen in Amsterdam Zuidoost. Met ruim 55.000 m2 is dit gebouw het op één na grootste kantoorgebouw van ABN AMRO. Het stamt uit 1985 en er zijn naast de directie van de Business Unit Nederland vele andere bedrijfsonderdelen ondergebracht. Het pand valt vooral op door de witte betegeling aan de buitenkant. Het ontwerp is gebaseerd op een synthese van functionaliteit aan leefbaarheid. Wil je meewerken aan een toonaangevend project? Neem contact met Velox op.

Over deze functie

Is dit project haalbaar en betaalbaar? Dat zoek jij eerst uit voordat je groen licht geeft om te starten. Een belangrijke taak! Samen met de Projectleider, BIM Modelleur en Werkvoorbereider werk jij de hoofdlijnen van het project uit in verbeteringen en concrete oplossingen. Daarbij focus je voortdurend op de duurzaamheid van het project.

Jij pakt je werk als Engineer werktuigbouwkunde grondig aan door:

De kostenefficiëntie te berekenen;

Ontwerpvoorstellen te maken;

Haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren;

Technische adviezen te geven.

Dit ben jij

Gestructureerd werken; dat kun jij als geen ander. Jij werkt zeer zorgvuldig en hebt altijd overzicht. Je bekijkt elk aspect door een constructief-kritische bril en bedenkt oplossingen waarbij je niets aan het toeval overlaat. Jouw opdrachtgever kan er blind op vertrouwen dat projecten die door jou zijn uitgewerkt altijd duurzaam, veilig én haalbaar zijn. Dat is niet voor niets, want als Engineer werktuigbouwkunde beschik jij over:

Hbo/wo denk- en werkniveau;

Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Engineer of werktuigbouwkundig Ingenieur bij een installateur of werktuigbouwkundig adviesbureau;

Kennis van bouwkundige tekenprogramma’s en technische calculatieprogramma’s. Ook ervaring met BIM? Dan willen we je helemaal graag leren kennen!

Ervaring met werktuigbouwkundige projecten waarbij duurzaamheid centraal staat.

What's in it for you

Werken bij Velox betekent werken aan spraakmakende projecten. Op toplocaties. Met inspirerende mensen. Maar ook aan jezelf, want wij vinden persoonlijke en professionele ontwikkeling heel belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé.

We bieden jou als werktuigbouwkundig Engineer nog veel meer, namelijk:

Een salaris tussen de 3000 - 4500 euro op basis van jouw kennis en ervaring;

Minimaal 25 vakantiedagen;

Deelname aan de pensioenvoorziening bij StiPP;

De mogelijkheid om na dit project weer op andere interessante projecten aan de slag te gaan;

Een uitgebreide keuze aan door Velox betaalde cursussen en opleidingen;

Een uitnodiging voor onze zomer-BBQ en winterborrel, naast de eventuele activiteiten die je opdrachtgever organiseert.

Ben je zzp'er? Ook dan ben je van harte welkom bij Velox. Wij zijn graag jouw zaakwaarnemer. De koffie staat klaar.

Wat betekent werken bij Velox?

Dat is waar wij bij Velox voor staan. Wij streven naar een bouwwereld waarin wij werken vanuit het besef dat we samen de grootste verandering vorm kunnen geven. Wij helpen elkaar om het maximale te bereiken. Door kennis met elkaar te delen, beschikken wij als team over alle benodigde kennis en expertise om de meest uitdagende projecten tot een succes te brengen.

