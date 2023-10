Vacature: Carbon-specialist

Eén van de meest urgente opgaven in de verduurzaming van de gebouwde omgeving is het bereiken van een volledig CO2-neutrale of Paris-Proof gebouwde omgeving. Dit heeft met name betrekking op CO2 die vrijkomt bij het gebruik van energie, en bij de productie en het gebruik van materialen. Het gaat hier dan om een integrale benadering van energie- én materiaalgebonden CO2-uitstoot. Als carbon-specialist ga jij een rol spelen in de transitie naar een integraal CO2-neutrale gebouwde omgeving.

Bij Merosch word je onderdeel van ons team enthousiaste medewerkers die allemaal hetzelfde doel hebben: duurzamere gebouwen en gebieden realiseren. Wij zijn dé adviseur voor toekomstbestendige en duurzame gebouwen en gebieden in Nederland. Dit doen we voor opdrachtgevers met grote ambities op het gebied van duurzaamheid, zoals gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, scholen en architecten.

Dit ga je doen:

Je ontwikkelt samen met ons een visie op wat een integraal CO2-neutrale en/of Paris Proof gebouwde omgeving is, wat daarvoor nodig is en hoe we dat concreet kunnen maken voor gebouw- en gebiedsontwikkelingen. Je ontwikkelt hiervoor een CO2-rekentool om dit meet- en toetsbaar te maken, zodat we in ontwerpteams met projectontwikkelaars, gemeenten, architecten en aannemers hierop kunnen sturen.

Om deze visie en tool verder te ontwikkelen en bij te houden, houd je markt-, beleids- en rekenmethodiekontwikkelingen bij, gerelateerd aan dit onderwerp. Ook zoek je hiervoor actief de samenwerking op met platforms zoals Cirkelstad, Lente Akkoord en DGBC, om input te leveren voor normstelling, modellen te ontwikkelen en de materialentransitie te versnellen.

Daarnaast adviseer je in projecten op basis van ambities en te hanteren rekenmethodieken, voert haalbaarheidsstudies uit en presenteert die. Qua rekenmethodieken pas je met name onze CO2-tool toe, met daarnaast ook de MPG, Het Nieuwe Normaal, DGBC, Paris Proof rekenprotocol, BCI, GPR, etc.

Projecten

Jij gaat werken aan projecten als deze



Natuurlijk inclusief wonen in OAK Bosrijk en Integraal circulair Lorentz Casimir Lyceum

Jij bent:

Enthousiast en intrinsiek gemotiveerd om onze gebouwde omgeving Paris Proof te maken.

Sterk in gestructureerd analyseren en rekenmethodiek ontwikkeling.

Goed in het visualiseren, rapporteren en presenteren van CO2-vraagstukken.

Op de hoogte van of hebt affiniteit met rekenmethodieken zoals LCA’s, de MPG, GPR, Het Nieuwe Normaal, BCI, en Paris Proof Embodied Carbon van DGBC.

Een doorzetter die wil groeien tot intern en extern bepalende specialist op het gebied van een integraal CO2-neutrale gebouwde omgeving.

Iemand die absoluut wil gaan voor het leveren van kwaliteit en toegevoegde waarde voor opdrachtgevers én de samenleving.

Communicatief vaardig.

HBO of WO geschoold.

Wat wij jou bieden

Een open en informele werksfeer met veel vrijheid voor indeling van eigen werkzaamheden en wisselende teams.

Projecten en werkomgevingen die behoren tot de (duurzame) top van Nederland.

Benodigde middelen (tijd en geld) en begeleiding voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Alle ruimte voor studies, het bezoeken van seminars en beurzen, etc.

Merosch Start Academie met 10 modules om samen met andere nieuwe starters “the bigger picture” van het bureau te leren kennen en je snel thuis te voelen.

Kenniscafé's, borrels en events van de Happinezz-cie, jaarlijkse uitje, excursies en eens per 5 jaar een studiereis naar het buitenland van meerdere dagen.

Inspirerende en CO2-neutrale kantoren met pingpong- / dartruimte en iedere middag gratis lunch.

Flexibiliteit in werkplek en werktijden voor een goede balans van werk en privé.

Een baan voor 40 uur per week (32 of 36 uur kan ook) met 30 vakantiedagen per jaar.

Een salaris dat past bij je ervaring en kennis, en een pensioenregeling.

Duurzame mobiliteitsregeling en thuiswerkvergoeding.

Goede arbeidsvoorwaarden en winstafhankelijke eindejaarsuitkering.

Solliciteren

Voel jij je aangesproken door de bovenstaande tekst? Dat is mooi! Wil je solliciteren? Dat is nog mooier. Het sollicitatieproces ziet er als volgt uit:

Solliciteer via deze link. Wij reageren binnen 5 werkdagen. We nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek met je toekomstige collega’s; Is er een wederzijdse klik? Dan volgt een tweede gesprek inclusief kennismaking met andere toekomstige collega’s. Willen we samen verder? Dan gaan we in gesprek over de arbeidsvoorwaarden. Zijn we eruit? Welkom bij Merosch!

Vragen?

Heb je vragen? Bel of mail met Menno, de contactpersoon voor deze vacature.

m.schokker@merosch.nl, 06 38116141

