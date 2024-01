Vacature: Teamleider onderzoek (32-40 uur) Amersfoort

Om de klimaatdoelen van 2050 te halen, moet de transitie naar duurzame bouw sneller. Als teamleider onderzoek geef je op strategisch niveau invulling aan onze missie binnen onderzoeksactiviteiten. Je maakt deel uit van het strategisch team binnen Merosch en stuurt zelf een team aan van ongeveer 10 ambitieuze collega’s. Jij bent een van de beeldbepalende gezichten van het bureau. Met jouw visie, inzet en vaardigheden word je een drijvende kracht achter cruciale veranderingen in de gebouwde omgeving.

Merosch is dé adviseur voor toekomstbestendige en duurzame gebouwen en gebieden in Nederland. Dit doen we voor opdrachtgevers met grote ambities op het gebied van duurzaamheid, zoals provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, scholen en architecten.

Radicale duurzame oriëntatie

De duurzame ambities van Merosch zijn hoog en het liefst leggen we de lat ook voor onze opdrachtgevers elke dag een stukje hoger. Maar we realiseren ons ook: de duurzame bouwsector gaat in 2024 meer weerstand ondervinden. Wij blijven verbinding zoeken, ook bij tegenwind. Maar altijd met een radicaal duurzame oriëntatie. Daarom zijn we juist nu op zoek naar een leider met lef die toenadering zoekt. Juist daar waar het wringt!

Dit ga je doen:

Om blijvend te leren en te innoveren willen we de verbinding zijn tussen beleid en de praktijk. Om die reden hebben we een team onderzoek en een team ontwerp. Beide teams hebben vanuit iedere locatie (Amersfoort en Bodegraven en vanaf 2025 vanuit regio Amsterdam) een teamleider onderzoek en een teamleider ontwerp. Deze 4 teamleiders vormen samen met de directeur het strategisch team van het bureau. De vacature betreft de teamleider onderzoek voor de locatie Amersfoort.

Als teamleider onderzoek Amersfoort geef je samen met de teamleider onderzoek uit Bodegraven en de boegbeelden van de verschillende thema’s (energie, circulariteit& biobased, klimaatadaptatie & natuurinclusief en gezondheid) inhoudelijk richting en structuur aan de integrale benadering van onze toegepaste onderzoeksactiviteiten.

Onderzoek richt zich samen met stakeholders op het verkennen en realiseren van kansen voor hoge ambities voor de gebouwde omgeving. Zoals: het bepalen van gemeentelijk- of vastgoedstrategie op bijvoorbeeld het gebied van warmte, energie, CO2 of klimaatadaptatie. Of het onderzoeken van technische en financiële haalbaarheid van technieken of ambities op gebouw- en gebiedsniveau.

Opdrachtgevers zijn veelal gemeentes, woningcorporaties, projectontwikkelaars en provincies.

Je bent betrokken bij de selectie van nieuwe medewerkers en voert coachings- en evaluatiegesprekken met de medewerkers in je team (5 tot 10 personen). Daarnaast draag je zorg voor teamspirit, inspiratie en het welbevinden van de medewerkers. Bij strategisch complexe en uitdagende projecten zoals hieronder genoemd ben je inhoudelijk zelf betrokken, geef richting aan de opgave en ben je extern gesprekspartner op bestuurlijk niveau.

Kortom jij en je team gaan zorgen voor verandering!

Projecten

Jij gaat werken aan projecen als deze:

Merwede: grootste duurzame binnenstedelijke herontwikkeling Nederland

UTRECHT

Onderzoek aquathermie Sloterplas

AMSTERDAM

De zonnige kant van parkeren

HEEL NEDERLAND

Jij bent:



Gedreven en intrinsiek gemotiveerd om onze leefomgeving duurzamer te maken.

Iemand die beleid en visie op strategisch niveau weet vorm te geven en in staat is dit te vertalen of te laten vertalen naar perspectiefvolle concepten.

Iemand met meerdere jaren (5 tot 10 jaar) ervaring in het vakgebied en netwerk bij overheden, projectontwikkelaars en/of woningcorporaties.

Communicatief sterk en in staat om teamleden en opdrachtgevers te overtuigen van jouw visie, plan van aanpak en voorstellen.

Teamleider met oog voor het welbevinden en ontwikkeling van de collega’s.

Kennis van innovatie, duurzaamheid en transitiemanagement.

Een doorzetter die beeld- en richtingbepalend zal zijn voor het bureau en het vakgebied.

Iemand die absoluut wil gaan voor het leveren van kwaliteit en toegevoegde waarde voor opdrachtgevers én de samenleving.

WO geschoold.

Wat wij jou bieden:



Een open en informele werksfeer met veel vrijheid voor indeling van eigen werkzaamheden.

Een strategische positie om vorm te geven aan de doorontwikkeling en groeiambities van het bureau.

Projecten en werkomgevingen die behoren tot de (duurzame) top van Nederland.

Benodigde middelen (tijd en geld) en begeleiding voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Alle ruimte voor studies, het bezoeken van seminars en beurzen, etc.

Merosch Start Academie met 10 modules om samen met andere nieuwe starters ‘the bigger picture’ van het bureau te leren kennen en je snel thuis te voelen.

Kenniscafé's, borrels en events van de Happinezz-cie, jaarlijkse uitje, excursies en eens per 5 jaar een studiereis naar het buitenland van meerdere dagen.

Inspirerende en CO2-neutrale kantoren met pingpong-/ dartruimte en iedere middag gratis lunch.

Flexibiliteit in werkplek en werktijden voor een goede balans van werk en privé.

Een baan voor 40 uur per week (32 of 36 uur kan ook) met 30 vakantiedagen per jaar.

Een salaris dat past bij je ervaring en kennis, en een pensioenregeling.

Duurzame mobiliteitsregeling en thuiswerkvergoeding.

De mogelijkheid gebruik te kunnen maken van de Merosch Foundation die 10% van de winst van Merosch beschikbaar stelt voor eigen gekozen goede doelen of verenigingen.

Goede arbeidsvoorwaarden en winstafhankelijke eindejaarsuitkering.

Solliciteren:

Voel jij je aangesproken door de bovenstaande tekst? Dat is mooi! Wil je solliciteren? Dat is nog mooier. Het sollicitatieproces ziet er als volgt uit:

Wij reageren binnen 5 werkdagen.

We nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek met je toekomstige collega’s;

Is er een wederzijdse klik? Dan volgt een tweede gesprek inclusief kennismaking met andere toekomstige collega’s.

Willen we samen verder? Dan gaan we in gesprek over de arbeidsvoorwaarden.

Zijn we eruit? Welkom bij Merosch!

Vragen?

Heb je vragen? Bel of mail met Ronald, de contactpersoon voor deze vacature.

r.schilt@merosch.nl, 06 16457267.