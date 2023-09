Vacature: Werkvoorbereider Project Trappenberg

Ontdek een opwindend woonconcept met ca. 340 woonzorgappartementen van 55 tot 115 m2 voor alleenstaanden en samenwonenden. Ook worden er 42 zorgstudio's voor mensen met dementie en een zorghotel met 28 plaatsen voor herstel gebouwd. Basisvoorzieningen omvatten een gezondheidscentrum, een winkelpunt, horeca en ruimte voor welzijn en sport. Speciaal voor Assisted Living appartementen wordt er ook een sociale ontmoetings- en activiteitenruimte.

Een vacature van: Velox

Zorgen dat het werk op de bouwplaats volgens plan, op tijd en binnen budget kan worden uitgevoerd; dat is jouw missie. Samen met een team dat bestaat uit een Projectleider, collega-Werkvoorbereiders, een Hoofduitvoerder, Uitvoerders en aannemers stel je alles in het werk zodat de bouw ongehinderd kan doorgaan.

Jij laat niets aan het toeval over in jouw functie als Werkvoorbereider bouw, want je:

stelt werkvoorbereidingsplannen op en bewaakt ze, in afstemming met engineering en uitvoering.

koopt de juiste materialen in waarbij je gunstig tarief weet te krijgen.

laat de materialen op het juiste moment en op de juiste plek afleveren.

bereidt werkzaamheden voor van en met de onderaannemers.

stelt werkplannen voor de uitvoering op.

bewaakt de informatiestromen rondom de bouwwerkzaamheden.

Dit ben jij Jij brengt een schat aan ervaring mee en dit kun je uitstekend overbrengen aan je teamleden. Daarbij sta je stevig genoeg in je (veiligheids)schoenen om altijd overzicht te hebben. Zelfs bij drukkende deadlines houd je het hoofd koel. Dat komt ook om dat je heel goed prioriteiten kunt stellen, waarbij je het gezamenlijke resultaat centraal stelt. Boffen wij even! Want als Werkvoorbereider bouw heb jij nog meer in huis, namelijk:

hbo denk- en werkniveau.

beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

op z’n minst 8 jaar aantoonbare werkervaring als Werkvoorbereider bouw op vergelijkbare projecten.

uitgebreide bouwtechnische kennis.

verstand van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

gevoel voor overzicht behouden, planmatig en gestructureerd werken. What's in it for you?

Werken bij Velox betekent werken aan spraakmakende projecten. Op toplocaties. Met inspirerende mensen. Maar ook aan jezelf, want wij vinden persoonlijke en professionele ontwikkeling heel belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé. Daarom profiteer je als Werkvoorbereider bouw van: