DG Lunchtalk: <span class='TextRun SCXW202784821 BCX0' lang='NL-NL' xml:lang='NL-NL' data-contrast='auto'>Verduurzamen met netcongestie</span>

Door de gebouwde omgeving CO2-neutraal te maken, dragen gemeenten bij aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Gemeenten en vastgoedeigenaren zoals woningcorporaties moeten keuze maken uit een breed aanbod in oplossingen (hybride, All-Electric Ready, waterstof, All-Electric). En dat in tijden van grote uitdagingen zoals netcongestie. Welke strategie is toekomstbestendig? Wil je deelnemen? Meld je dan snel aan.

Tijdens deze Duurzaam Gebouwd Lunchtalk praten experts je onder het genot van een gezellige lunch in 30 minuten helemaal bij over toekomstbestendige oplossingen, binnen de kaders van netcongestie. Je hoort over kansen die ervoor zorgen dat we de klimaatdoelstellingen van Parijs tijdig invullen.

Schrijf je hier in!*

*let op: je dient een ticket voor de Provada te bestellen via hun eigen website.