Congres deelt kennis over Toekomst van het Energielabel

Met de naderende invoering van de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD IV), de uitfasering van slechte labels, de koppeling van woningfinanciering aan energielabels en de groei van maatwerkadvies, is het tijd voor een update op 30 januari 2025.

Dit evenement, georganiseerd door Kader Academy met als hoofdsponsor Vink Certificering, biedt energieprestatieadviseurs en een breder publiek, waaronder medewerkers van woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars, (lokale) overheden, makelaars, taxateurs en ingenieurs- en architectenbureaus, waardevolle inzichten in de nieuwste ontwikkelingen rondom energielabels.

Inspiratie en handvatten

Anette Person, Policy officer Energy efficiency: Buildings and Product – European Commission DG Energy, zal een lezing geven met een gedetailleerde blik op de EU-doelstellingen voor energielabels volgens de EPBD IV. Martin Mooij, Head of Certification and Projectmanager Paris Proof bij de Dutch Green Building Council (DGBC), neemt je mee in de belangrijkste wijzigingen van de EPBD IV en wat deze betekenen voor jou als EP-adviseur. Thibaut Visser, Productmanager bij VABI, Sybe de Wit en Robin van Ravensberg, Developers bij Uniec3, en Karin Nix, Softwareontwikkelaar bij 2Snoeken verkennen de wijzigingen die de EPBD IV met zich meebrengt, hoe deze de NTA 8800 beïnvloeden en wat dit betekent voor de ontwikkeling en het gebruik van EP-software.

Essentiële kennis

Omdat energielabels steeds meer financiële consequenties hebben, bespreekt Pieter Nuiten, Adviseur (duurzame) energie in de gebouwde omgeving bij Stichting W/E adviseurs, welke technologieën bijdragen aan betere energielabels en hoe deze optimaal kunnen worden benut. Daarnaast biedt het programma interactieve sessies, zoals een Lagerhuisdebat georganiseerd door KEGO, waarin je je kennis kunt testen en nemen FedEC en W/E adviseurs je mee in het belang van de materiaalgebonden milieuprestatie in gebouwen (MPG). Er zijn bovendien diverse subsidies en leenvormen beschikbaar om de energieprestatie van woningen en gebouwen te verbeteren. Maar hoe verhouden deze stimulerende maatregelen zich tot elkaar?

Naast deze uitgelichte sessies biedt het congres nog veel meer interessante sessies waar deelnemers uit kunnen kiezen.

Aanmelden en meer informatie

Mis deze kans niet om jouw kennis over de toekomst van het energielabel bij te spijkeren en waardevolle connecties te leggen met andere professionals uit de sector.

Voor het volledige programma of aanmelden kijk op deze pagina.