Duurzaam Amsterdams Hotel Westerpark geopend

Het eerste elektrische hotel van Nederland dat volledig draait op Nederlandse windenergie, het Conscious Hotel Westerpark, is afgelopen vrijdag officieel geopend.

In opdracht van de Westergasfabriek hebben MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling en Hylkema Erfgoed dit voormalige kantoorgebouw aan de oostzijde van het terrein van de Westergasfabriek herontwikkeld tot een hotel in een unieke, parkachtige setting. Het Conscious Hotel Westerpark, met 89 hotelkamers, een restaurant en bar/lobby, is duurzaam en 100% elektrisch.

Installaties

Ander uitgangspunt bij de herontwikkeling was dat alleen materialen uit duurzame bronnen zouden worden toegepast. Daarnaast is ingezet op maatregelen die het energieverbruik zoveel mogelijk beperken als ook installaties die maximaal duurzaam zijn.

Duurzaam DNA

Maya Meijer-Bergmans, DGA van MeyerBergman Erfgoed Groep: ‘’De Westergasfabriek heeft een enorme ontwikkeling ondergaan van vervuild industrieterrein naar een duurzaam, cultureel park. Conscious Hotels heeft duurzaamheid in het DNA en was dus een logische partner voor dit terrein.’’

Gosschalk

Het originele ontwerp is van Isaac Gosschalk, vertegenwoordiger van de Hollandse neo-renaissance en architect van zowel de Wester- als Oostergasfabriek in Amsterdam. In het monumentale complex bevonden zich eerder kantoren, werkplaatsen en een woonhuis. Als laatste was het in gebruik als Stadsdeelkantoor.

Verduurzaming van cultureel erfgoed

MeyerBergman Erfgoed Groep zet zich al jaren in voor herbestemming en verduurzaming van cultureel erfgoed. Andere projecten waar de Groep nu aan werkt zijn de herontwikkeling van Paleis Soestdijk en Buitenplaats Doornburgh in Maarssen.

Het Conscious Hotel Westerpark is de 4e vestiging in Amsterdam van deze groep en bevindt zich tussen de Westergasfabriek en het groene Westerpark.