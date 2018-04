Eerste WorkPlace Day voor goede luisteraars

Smart WorkPlace (SWP) had een bescheiden programma ontwikkeld voor haar eerste WorkPlace Day. Toch kwamen 121 deelnemers naar Amsterdam voor een nieuw event dat zich richtte op de volle breedte van de werkomgeving.

Prof. ir. Hans de Jonge van Brink Groep schetste de plaats van de Smart WorkPlace in de evolutie van de gebouwde omgeving. Zijn conclusie is dat we gebruik en gedrag beter moeten analyseren en HR, IT, FM en RE beter moeten verbinden. Vervolgens liet Raphael Gielgen van Vitra zien waarom hij zo’n mooie job heeft, wat hij wereldwijd ontdekt en waarom dit relevant is voor het begrijpen van de toekomstige werkomgeving. Hij sprak niet over generaties en activiteit-gerelateerd werken. Zijn visie dat we steeds meer een collage van werkstijlen en werkruimten zien ontving veel bijval.

Tjeu Verheijen vertelde waarom zijn Vodafone-strategie van 2007, partneren met HR, nog steeds actueel is. De afsluiting van de plenaire ochtend was aan dr. ir. Rianne Appel Meulenbroek van TU Eindhoven. Samen met SWP, ABB, Ahrend, Measuremen, Draaijer+Partners, AM Red, DGMR en tien (!) leerstoelen van Maastricht en Tilburg University ontwikkelt ze een transdisciplinair onderzoeksvoorstel aan het NWO. Een onderzoek dat niet alleen gericht is op vastgoed, gebouw en huisvesting of alleen op de mens, diensten en gezondheid, maar beide invalshoeken ‘aan de voorkant’ volledig integreert in hetzelfde onderzoek.

’s Middags gaven Elizabeth Nelson, Agnes Uhereczky en Yvette Watson (7e plaats ABN AMRO Duurzame 50!) – zie ook de foto – een workshop. Yvette gebruikte de debatvorm voor het laten voelen wat de impact van het helpen ontwikkelen van een circulaire werkomgeving kan zijn. Agnes vroeg aandacht voor meer openheid en bespreekbaarheid van persoonlijke behoeften. Een betere balans van de privé-situatie met de werkomgeving zorgt voor meer werkgeluk en engagement. Elizabeth presenteerde de resultaten van haar onderzoek naar gezondheid en productiviteit en de impact daarop van fysieke omgevingsfactoren zoals design en licht.

Opvallend was dat meerdere sprekers projecten presenteerden waarin vloeroppervlak werd opengesteld voor de buitenwereld. Het fysiek ‘in huis halen’ van de maatschappij lijkt een trend te worden.

De dag werd afgesloten met een productpresentatie van Philips. Hellen van der Plas en Tom De Fruytier presenteerden Interact. De nieuwe functie van LED-licht is sensoring en ontwikkelt zich richting informatiemanagement. Philips presenteerde haar dasboard voor bezettingsgraadmeting en liet zien wat de strategie is voor volgende stappen richting predictive analytics. Een goed luisteraar hoorde dat Philips zich net als OVG steeds meer als een software en databedrijf gaat gedragen.

Bekijk de video.