Nieuw duurzaam bankkantoor geopend in Stadshart Amstelveen

ABN AMRO heeft haar nieuwe kantoor in Stadshart Amstelveen geopend aan het Sandbergplein. In dit duurzaam gebouwde kantoor kunnen klanten de nieuw ontwikkelde kantoorformule in de praktijk ervaren. In deze formule, die ABN AMRO met en voor haar klanten heeft ontwikkeld, staat de combinatie van persoonlijk contact en digitaal gemak centraal.

Het kantoor in Amstelveen is een pilot-kantoor, waar ABN AMRO nieuwe oplossingen en technologieën uitprobeert. Het kantoor is daarom flexibel van opzet. ABN AMRO ziet dat online en mobiel bankieren steeds belangrijker wordt en dat beeldbankieren – waar de kracht van hun expertise gecombineerd wordt met een digitaal kanaal - steeds vaker wordt ingezet. AIn dit nieuwe kantoor is volop ruimte voor deze nieuwe manieren van bankieren. Sterker nog, het kantoor is hier volledig en met de nieuwste middelen voor ingericht.

Duurzaam en circulair

Bij de verbouwing zijn energiebesparende voorzieningen aangebracht, waardoor dit pand energielabel A heeft. Daarnaast heeft ABN AMRO leveranciers gevraagd om bij de verbouwing zoveel mogelijk materialen te gebruiken die al een leven achter de rug hebben. “Deze circulaire aanpak levert mooie dingen op”, vertelt aldus Selma van Staveren, Marketing Communicatieadviseur a.i. van ABN AMRO. “Zo loop je het kantoor bijvoorbeeld binnen over een vloermat van tuftdoek, gemaakt van lege PET-flessen en gerecyclede garen van onder andere Urker visnetten en zijn de wandpanelen gemaakt van oude pallets uit heel Europa.