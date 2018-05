Energiekaart stelt kansen en uitdagingen voor

De complexiteit van de energietransitie kent geen grenzen. We buigen ons de komende jaren over energietransport, -opslag, decentrale opwekking en andere opgaven binnen deze kanteling, een loodzware expeditie. Een kaart kan helpen om niet verdwalen op onze zoektocht naar balans; balans tussen het aanbod van duurzaam opgewekte energie en de vraag, balans in de keten, balans in onze organisaties. BAM zit zelf midden in deze zoektocht en stelt haar kaart graag beschikbaar aan iedereen. Wellicht komen we samen verder!

Daarnaast geven je eigen ervaringen aanleiding om de kaart te verbeteren, laat het ons dan alsjeblieft weten. Zo maken we samen de verschillende routes, de uitdagingen en de valkuilen meer inzichtelijk. BAM Bouw & Techniek is voornemens om de kaart ieder kwartaal te updaten, naar aanleiding van de ingebrachte verbeteringen.