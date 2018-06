Bank stelt quickscan gratis ter beschikking

Duurzaam Gebouwd-partner en bank ABN AMRO biedt vastgoedeigenaren een snelle en laagdrempelige manier om gebouwen te beoordelen op basis van het duurzaamheidslabel BREEAM-NL In-Use. ABN AMRO stelt deze BREEAM-NL In-Use QuickScan, ontwikkeld in samenwerking met CFP Green Buildings en Dutch Green Building Council, gratis ter beschikking.

Dankzij deze stap krijgen vastgoedeigenaren meer inzicht in de duurzaamheid, gezondheid en het rendement van een gebouw. Daarnaast is het mogelijk om meer informatie te krijgen over mogelijkheden tot financiering en subsidie. De BREEAM-functionaliteit is toegevoegd aan de ABN AMRO Duurzame Investeringstool, waardoor het meer inzicht biedt dan alleen de energiebesparing.

Snellere en eenvoudigere verduurzaming van gebouwen

In de BREEAM QuickScan krijgt de gebruiker of eigenaar van een pand gedetailleerd inzicht in de huidige en potentiële BREEAM-score, in de impact van alle mogelijke verduurzamingsmaatregelen en bijbehorende investeringen. De module stelt 40 vragen die binnen 30 minuten een uitgebreid overzicht opleveren om de duurzaamheidsprestatie van een specifiek gebouw te verbeteren. Dit overzicht per gebouw kan desgewenst worden uitgebreid tot een volledige vastgoedportefeuille.

“Met het gratis beschikbaar stellen van deze quickscan kunnen vastgoedeigenaren hun gebouwen sneller en eenvoudiger verduurzamen”, vertelt hoofd real estate clients Erik Steinmaier van ABN AMRO. “Inzicht in de actuele status en de impact van alle mogelijke verduurzamingsmaatregelen maakt dat eigenaren gemakkelijker maatregelen voor verduurzaming van gebouwen nemen. Dit maakt het een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving.”

“BREEAM-NL In-Use Quickscan biedt de snelste manier om je verwacht BREEAM-score te bepalen”, aldus Duurzaam Gebouwd-expert en CFP-directeur Bram Adema. “Ook geeft de online scan aan welke kosten en welke maatregelen leidentot meer duurzaamheid en een hogere score. Met het ontwikkelen van deze module hebben we de BREEAM-certificering laagdrempeliger gemaakt en tijdswinst gecreëerd. Hierdoor kan de impact van deze succesvolle duurzaamheidsstandaard aanzienlijk worden vergroot. Hiermee geven we samen met ABN AMRO en DGBC een nieuwe impuls om meer bestaande gebouwen te verduurzamen.”