Technisch dienstverlener zet tool in voor routeplanning naar Energielabel C

De divisie Utiliteit van Croonwolter&dros sloot met CFP Green Buildings een overeenkomst voor het gebruik en het gezamenlijk verder ontwikkelen van een softwaretool dat voor vastgoed de route plant naar Energielabel C in 2023 en label A in 2030. De online tool heet CSR-manager en geeft inzicht in het huidige energielabel van een pand en in de mogelijke maatregelen om een labelsprong of -sprongen te maken.

Foto: Marc Hopman, directeur revitalisatie bij Croonwolter&dros (door Tom de Hoog)

Marc Hopman, Revitalisatie Directeur bij Croonwolter&dros legt de afkorting in de naam van de tool uit. “CSR staat voor Corporate Social Responsibility en de naam maakt onze ambities direct duidelijk. Wij willen zoveel mogelijk gebouwen verduurzamen in de komende jaren, gewoon omdat het zo belangrijk is voor ons allemaal. De tool introduceerden we kort geleden op de PROVADA en we gaan ermee naar onze 7 duizend klanten waarmee we een onderhoudscontract voor de installaties hebben. Dat betreft ongeveer 5,2 miljoen m2 oppervlak aan gebouwen. We weten dat er bij een aantal van die gebouwen best wat werk verzet moet worden om per 2023 te voldoen aan de eis van energielabel C. Daar spelen we als bedrijf op in door de scan met de CSR-manager aan te bieden. De scan doen we gratis.” De tool maakt deel uit van een recent gestarte campagne ‘C-the change’ waarmee Croonwolter&dros het gelijknamige platform lanceert wat alles moet gaan omvatten dat speelt bij de transitie van gebouwen naar slim, duurzaam en vitaal. Hopman: “Slim wat betreft ‘smart’ techniek die is verwerkt is in het gebouw inclusief het vergaren van big data en ‘dashboarden’ van informatie, duurzaam als het gaat om de energie-opwekking en -verbruik, maar ook circulariteit en tot slot vitaal in de betekenis van een gezonde, comfortabele omgeving om in te werken.”

Verduurzamingsmaatregelen genereren business

Er is natuurlijk ook een noodzaak voor de vastgoedmarkt om zeer actief met verduurzaming aan de slag te gaan door de wettelijke eisen. Hopman: “Verhuur van kantoorpanden is na 2023 niet meer mogelijk voor gebouwen die geen energielabel C hebben. Dus als eigenaren niet verduurzamen en de juiste maatregelen nemen, zouden ze 4,3 miljard aan huurinkomsten mis kunnen lopen.” Een eigenaar die zijn panden een toekomst wil geven kan dus deze scan inzetten om zicht te krijgen op de verduurzamingsmaatregelen. Hopman: “Onze adviseurs maken met de CSR-manager een energieprestatiescan van het gebouw. Die scan geeft aan welke maatregelen genomen kunnen worden om een labelsprong te kunnen maken naar label C of zelfs naar A. Vervolgens is aan te geven welk label de voorkeur heeft en dan zie je welke investering nodig is. Wij begeleiden onze klanten terdege bij de keuzes die ze daarin kunnen maken, want als Croonwolter&dros hebben we er belang bij de maatregelen ook uit te voeren. Het blijft dus niet bij adviesgesprekken, want we kunnen er een offerte aan toevoegen waardoor we de garantie kunnen afgegeven dat het gekozen energielabel ook werkelijk wordt behaald. Anders gezegd, Croonwolter&dros geeft klanten een energielabelgarantie.” Hopman weet dat de uitkomsten van de scan een forse investering met zich mee kunnen brengen. “Als bijvoorbeeld de labelsprong kan worden behaald met zonnepanelen dan bieden we dat binnen onze afdeling smart energy, die werkt met energieprestatiecontracten, zodat de investering voor onze rekening komt. Daarnaast zijn er voor delen van systemen afspraken met financiers.”

Het inlogscherm van de CSR-manager toont ook de C-the Change-campagne (bron: CFP)

Laagdrempelig tool en gratis advies

Op de vraag of deze tool voor Croonwolter&dros echt het verschil gaat maken in de vastgoedmarkt, waar veel partijen toch al geruime tijd aan de weg timmeren met verduurzamen, meldt Hopman dat juist de laagdrempeligheid van de scan met de CSR-manager en het gratis verstrekken van advies beslist een versnelling zal brengen. “Je ziet ook andere partijen in de markt dergelijke tools inzetten, dus de ‘sense of urgency’ is zeker aanwezig in de vastgoedmarkt. Ik denk dat wij met deze tool de route naar een belangrijke labelsprong voor onze huidige en nieuwe relaties goed kunnen plannen.”

Tekst: Tom de Hoog