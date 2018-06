Video: On Stage LIVE – Diederik Samsom

In een interview vertelt Diederik Samsom over het aardgasvrij maken van de Nederlandse woningvoorraad. Vanaf 2030 gaat de gaskraan dicht: hoe gaan we ervoor zorgen dat het vastgoed voorbereid is op de toekomst?

Kansen en uitdagingen die liggen in het aardgasvrij maken van de omgeving komen voorbij in dit interview met Samsom. In het gesprek maakt hij duidelijk welke innovaties volgens hem kansrijk zijn om de versnelling in te zetten. Zijn dat warmtenetten? Of moeten we het vastgoed individueel verduurzamen met warmtepompen en warmteterugwinning? Wellicht schuilt de kracht in de combinatie van verschillende oplossingen. Bekijk de video om zijn antwoorden op deze vragen te horen.

Naast interviews vonden er diverse andere activiteiten plaats tijdens Duurzaam Gebouwd LIVE. Zo konden bezoekers de evenementenagenda voor de komende tijd bekijken, was er een vraag- en aanbodbord en vonden er borrels plaats. Meer zien en horen van Duurzaam Gebouwd LIVE? Bekijk dan ons YouTube-kanaal en abonneer om geen enkele nieuwe video te missen.