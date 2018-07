Kennis vergaren na de bouwvak

Na de bouwvak staan er weer verschillende evenementen op het programma van Duurzaam Gebouwd, gefocust op gezondheid, renoveren, transformeren, circulariteit en andere belangrijke onderwerpen. In dit artikel zetten we de evenementen voor je op een rij.

Na een welverdiende zomervakantie is het natuurlijk tijd om weer aan de slag te gaan met ambitieuze projecten. Dan is er geen beter moment om je kennis bij te spijkeren en ervoor te zorgen dat je alle knowhow in huis hebt om een topprestatie te leveren in verduurzaming.

Gezondheid!

Op 20 september 2018 starten we met een focus op gezondheid in het seminar Gezonde Gebouwen. Met onder andere presentaties van Pim Peters van IMd en Jacco Paauw van Arup Associates belooft de bijeenkomst goed in te zoomen op de uitdagingen rondom het creëren van een gezonde werkomgeving.

Verse technieken

Kort daarna, op 10 oktober, vindt een event plaats over renovatie & transformatie. Ontdek tijdens dit seminar welke nieuwe technieken de toekomst vormen, hoe de bouw- en vastgoedsector het leegstandsprobleem kan invullen en hoe een circulaire renovatie vorm kreeg.

