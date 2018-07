Hotelbranche voorzichtig met verduurzaming

Durft de hotelbranche verder te gaan dan de vraag aan de hotelgast om zijn handdoek alsjeblieft meerdere malen te gebruiken? Oftewel: Hoe open staat de branche als het gaat om verduurzamingsmaatregelen, hergebruik van materialen en energiebesparing? Conclusie: de branche is terughoudend, want gasten mogen absoluut geen hinder van ondervinden van de eventuele duurzaamheidsambities.

Dat was de belangrijkste conclusie van het Cradle to Cradle Café op 2 juli in het Conscious hotel The Tire Station in Amsterdam. Want in de hotelbranche wordt terughoudend gereageerd als het aankomt op verduurzaming en hergebruik van materialen. Gasten willen namelijk graag gepamperd worden en de branche is als de dood dat de verwende gast niet terugkomt.

Uiteraard zijn er hotelketens die verder zijn in het proces rond verduurzaming, bijvoorbeeld de hotelketen Conscious Hotels in Amsterdam. Deze keten omvat vier hotels. Eén van de vier hotels is gevestigd in het voormalig bandenwisselcentrum van Michelin aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, vandaar de naam van het hotel: The Tire Station. Marco Lammers, CEO en founder van de keten was één van de sprekers deze ochtend,. Hij noemde een aantal maatregelen, die het hotel zette om tegemoet te komen aan de duurzaamheidsambities. “We hebben honderd zonnepanelen op ons dak, goed voor 10 procent van onze energiebehoefte. De rest komt van windenergie. The Tire Station is overigens nog niet helemaal los van gas. Bij de inrichting van onze kamers maken we bewuste keuzes zoals recyclebare matrassen van Auping, energiebesparende ledverlichting en koppeling van de airco, die automatisch uitschakelt op het moment dat het raam open gaat. Bij het operationele deel werken we zo veel mogelijk met gescheiden afvalstromen en het afval persen we hier ter plekke samen. Dat betekent een beperking van het aantal verkeersbewegingen van 100 naar 10 procent.”

Terughoudend

Dat Lammers zijn hotelketen zo duurzaam mogelijk inricht komt voor uit persoonlijke motivatie. Hij is terughoudend met het verhaal richting zijn gasten. “Ik denk dat misschien 25 procent geïnteresseerd is in het verhaal rond cradle to cradle en verduurzaming. Duurzaamheid mag niet ten koste gaan van comfort. We hebben bijvoorbeeld bij het verwarmen van de kamers een bandbreedte van ongeveer 8 graden. We verwarmen niet standaard op 21 graden. Niet de meest energiezuinige oplossing, maar je wilt wel dat de klant zelf kan kiezen.”

Reactief

De tweede spreker deze ochtend is Helena Cavagnaro, lector sustainability in hospitality en toerism bij NHL Stenden Hogeschool. Zij deed met studenten onderzoek naar de duurzaamheid in de hotelbranche. Veel van de punten die Lammers noemt komen in haar bevindingen terug. Zij keek onder andere wat vanuit eerdere onderzoeken werd gepubliceerd. Daarbij valt op dat de hotelbranche vaak reactief acteert. Pas als wetgeving er om vraagt onderneemt de branche stappen. Verder is vaak sprake van ad hoc maatregelen, dus niet vanuit een vooropgesteld plan. En heel belangrijk: de branche is bang dat verduurzaming en milieubesparende maatregelen ten koste gaan van gastvrijheid.

Managers

Het onderzoek onder de ceo’s en managers binnen de hotels sluit aan op de onderzoeksresultaten uit de literatuur. Cavagnaro: “Deze groep verwacht dat de technologische ontwikkelingen de oplossing bieden. Energieneutraliteit bijvoorbeeld komt vanzelf als de technologie zo ver is, aldus de beslissers en managers. Zij zijn daarom geneigd om af te wachten.” Daarnaast zo blijkt uit het onderzoek, speelt gastvrijheid een belangrijke rol. Cavagnaro: “De hotelmanager kiest voor dit vak omdat hij het de gast naar de zin wil maken. Bovendien ervaart hij dat gasten veeleisend zijn en het al vervelend vinden als de lamp op de kamer pas na 5 seconden begint te branden.”

De gast

En dan de groep waar het allemaal om te doen is: de hotelgast. Zit hij of zij te wachten op een verhaal over energiebesparing, verduurzaming en hergebruik van materialen? Volgens Cavagnaro is dat niet helemaal duidelijk, omdat de gast dubbel is in zijn reactie. “Gasten zeggen dat ze zorg moeten dragen voor de toekomst, maar willen zich er minimaal voor inspannen. Een uitgebreid verhaal op de hotelkamer over energiebesparing wordt niet gelezen”, aldus Cavagnaro, die aangeeft dat de gasten wel gevoelig zijn voor onderwerpen als voedselverspilling (lokale en seizoensgebonden producten worden als positief ervaren) en energiebesparing, maar er niet een al te grote inspanning voor willen leveren.

Het Cradle to Cradle Café is een initiatief van Ahrend, Mosa, Desso en Qibiq.

Tekst: Gerrit Tenkink