CSC-brons dankzij kritische blik op processen en beleid

Het CSC-brons certificaat is uitgereikt aan Zeldenrust Zandexploitatie Zwolle. Met het certificaat realiseert het bedrijf een duurzame winning van zand en een toekomstbestendige betonketen.

Fotobijschrift: Het team van Zeldenrust ontvangt het CSC-brons certificaat van Kiwa. V.l.n.r.: Jan van Lenthe, procesoperator, Rick Mulder shovelmachinist, Jan-Paul Blok, site manager, Jan Keijzer (unitmanager Kiwa) en Sjerp Zeldenrust, directeur.

“Onze energiezuinige installatie voorziet diverse afnemers gedurende de komende 20 jaar van hoogwaardig industrie- en ophoogzand”, geeft site-manager Jan-Paul Blok van Zeldenrust Zandexploitatie Zwolle aan. De organisatie keek kritisch naar eigen processen en beleid. De volgende stap lijkt al in zicht: een zilver-certificering.

“Het behalen van dit CSC-certificaat is een resultaat van de activiteiten die Zeldenrust Zwolle op het gebied van MVO in het beleid heeft doorgevoerd”, vertelt Blok. “Hiermee kunnen we aantonen dat het zand verantwoord is gewonnen. Onze klanten kunnen hiermee de keten verduurzamen.”