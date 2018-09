Schrijf je in voor de Duurzaam Bouwen Awards 2019

De inschrijvingen voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2019 zijn geopend. Op 14 februari tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres staan de meest duurzame projecten en organisaties in het middelpunt van de belangstelling.

Er worden diverse prijzen uitgereikt, binnen verschillende categorieën. Zo wordt de Circulaire Ring uitgereikt aan de gemeente met het meest duurzame bouwproject, ontvangt de meest duurzame woningcorporatie de WoCo25 en krijgt het meest duurzame project de Gouden Kikker overhandigd.

Inmiddels zijn de inschrijvingen opengesteld. Dat betekent dat je kunt meedingen naar deze prestigieuze awards. Wie weet staat jouw duurzame project of organisatie op 14 februari dan volop in de schijnwerpers. Je kunt je hier direct inschrijven of hier een ander voordragen. Naast de drie eerder genoemde awards is er ook een publieksprijs.

Twijfel je nog of je je wilt inschrijven? Op het YouTube-kanaal van de Duurzaam Bouwen Awards zijn diverse video’s te vinden over de winnaars en de uitreikingen van voorgaande jaren. Bekijk bijvoorbeeld de projectvideo van de winnaar van de Gouden Kikker en de WoCo25. Lees ook verschillende artikelen over de Duurzaam Bouwen Awards op de officiële website en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!