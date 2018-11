Paradigmaverandering noodzakelijk voor succesvolle ketensamenwerking

Het zou zo simpel kunnen zijn: meer samenwerking in de keten levert aantoonbaar meer resultaat op. En toch komt dat concept onvoldoende van de grond. Daarvoor is een paradigmaverandering noodzakelijk, vindt hoogleraar Supply Chain Management Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit.

Soms is Jack van der Veen snoeihard. De hoogleraar Supply Chain Management aan de Nyenrode Business University kan vanaf de walkant misschien gemakkelijk een hard oordeel over de bouwsector vellen. Hij doet dat echter met de wetenschap aan zijn zijde.

Samen met Marcel Noordhuis, die op dit onderwerp promoveerde, onderzocht Van der Veen tien jaar lang hoe er in de bouwketen wordt samengewerkt. En dat vanaf de grondstoffen in hun allereerste hoedanigheid tot en met de al dan niet tevreden bewoners in hun nieuwbouwwoning.

TomTom

Van der Veen stamt nog uit de tijd dat er een dik pak ponskaartjes in een gigantische mainframe computer werd geladen om zo wiskundige berekeningen te kunnen verrichten. Als econometrist stoeide Van der Veen volop met algoritmes, maar had één probleem: er was onvoldoende data, big data, om die algoritmes hun echte werk te kunnen laten doen. “Toen TomTom nog niet bestond, lag het algoritme voor het apparaatje al op de plank,” aldus Van der Veen.

Tegenwoordig is er voldoende data voorhanden om met ingewikkelde sommen wel klaarheid te brengen in tal van zaken. Zou je denken. “Zo wilden wij op academische wijze data verzamelen over de ketensamenwerking in de bouw. Als dan blijkt dat partijen die wel samenwerken beter presteren dan partijen die dat niet doen, leidt dat tot keiharde conclusies en dat zou dan de branche moeten overtuigen.”

Archief

Het duo onderzoekers kwam van een koude kermis thuis. In 2015 promoveerde Noordhuis op het onderwerp ketensamenwerking, publiceerde het boek ‘De waarde van ketensamenwerking’, maar ze bespeuren slechts geringe verbeteringen.

Van der Veen: “Dat ons onderzoek zo lang duurde had ook een duidelijke reden: die bouwers hadden nauwelijks data over het onderwerp. Weinig partijen bleken samen te werken en anderen hadden hun eigen data niet systematisch bijwerkt. Die lagen ergens opgesloten, in archief.”

“Het wil nog niet vlotten in de bouw. Men werkt er nog te veel op de traditionele manier. Iedereen doet zijn eigen dingetje, en we doen allemaal ons eigen ding zo goed mogelijk. Maar we voelen ons alleen verantwoordelijk voor ons eigen dingetje.

Dat gedrag zit opgesloten in de cultuur in de bouw. Het paradigma van waaruit de bouw werkt, is een verkeerd paradigma. Als je dat wilt veranderen, moet je het paradigma veranderen.”

Tekst: Ysbrand Visser, Bron: Bouwgenootschap