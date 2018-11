Inschrijfdeadline nadert voor Duurzaam Bouwen Awards

Je hebt nog ongeveer één maand om je in te schrijven voor de Duurzaam Bouwen Awards. Ontdek in dit artikel waarom het voor jou interessant is om je in te schrijven of een andere partij voor te dragen.

De Duurzaam Bouwen Awards is een gevestigde naam in de markt en zette de afgelopen jaren verduurzamingsinitiatieven in de spotlight. Op dit moment is het nog ongeveer één maand mogelijk om je in te schrijven voor de awards. Maar hoe interessant is het om je hiervoor in te schrijven? What’s in it for you?

Naast de open deuren gratis publiciteit en naamsbekendheid kun je ervanuit gaan dat je nieuwe opdrachtgevers en samenwerkingsverbanden naar je toe trekt. Daarnaast profileer je je organisatie, specifiek op het terrein van verduurzaming.

Benieuwd naar alle details rondom de Duurzaam Bouwen Awards of ben je overtuigd en wil je inschrijven of een andere partij aandragen? Lees de website en bekijk onder andere een terugblik.