Nieuw concept richt zich op kansen in exploitatiefase

Als directeur-eigenaar van draaijer+partners is Edgar Anholts al 25 jaar betrokken bij het adviesbureau, dat zich specialiseert in het vertalen van ambities naar een duurzame gebouwde omgeving. In die bijna drie decennia zag Anholts de focus verschuiven van bouw- naar exploitatiefase. “Vroeger leek vooral het goed uitvoeren van de bouwfase bepalend voor het succes van een gebouw. Dat is tegenwoordig gelukkig anders, want vooral de exploitatiefase biedt volop kansen om te blijven optimaliseren.”

Na de bouw van het pand begint vaak pas de zoektocht om de gebruikersbeleving naar een hoger niveau te tillen. Denk aan het correct afstemmen van installaties en het ontwikkelen van slimme facility-gerelateerde apps om zowel energie-efficiëntie als comfort te verhogen. “We zien de uitdagingen en kansen die deze fase met zich meebrengt. Over het algemeen is de markt nog reactief op beheer en onderhoud, in plaats van proactief. Partijen houden zich aan wat is afgesproken en werken grotendeels met inflexibele contracten. Dat leidt niet tot innovatie.”

Duurzamere samenwerking

Daar moet verandering in komen met de lancering van Oxxer, een label dat zich richt op een duurzamere samenwerking tussen ketenpartners. Een kernaanpak van het concept is dan ook het optimaliseren van samenwerkingen tussen onder andere leverancier en opdrachtgever. “Wanneer je langdurige samenwerkingen opzoekt en kijkt naar een betere taakverdeling, dan leidt dat snel tot besparingen. We nodigen partijen daarom uit om samenwerkingen vanuit een ander perspectief te bekijken.”

Implementatie

De website van Oxxer is inmiddels live. Een spannende tijd voor Anholts en zijn organisatie. “Onze medewerkers werken vanuit verschillende disciplines aan het succes van het label. Zo hebben we analytische medewerkers, experts die de businesscase en value case onderbouwen en begeleiders voor de samenwerkingsverbanden.” De uitdaging zit hem volgens Anholts vooral in de implementatie. “Het is een creatief concept dat met een andere bril naar ontwikkelingen kijkt. We rekenen dan ook op de markt om hiermee aan de slag te gaan.”

Bekijk de volledige video over Oxxer hierboven.