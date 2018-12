'Bouwen kan anders' als nieuwe pay-off

Omdenken, kantelen, anders bouwen. Drie kernwoorden die de boventoon voerden bij een ochtendsessie van Van der Heijden bouw en ontwikkeling. De bijeenkomst was het officiële startschot van een nieuwe huisstijl en positionering van de ontwikkelende bouwer. Oftewel: ‘Get ready for the (re)launch’.

We spreken een enthousiaste Herbert van der Heijden, tevens Duurzaam Gebouwd-expert, enkele dagen voor de sessie. “Het event moet inspireren en deelnemers anders laten denken over bouwen. Want dat het anders kan en zeker ook anders moet in onze sector, daar zijn wij al jaren van overtuigd.” In een bouwlandschap dat wordt geplaagd door faalkosten en niet volledig ingevulde verwachtingen is dat een verfrissende kijk. “We leven in een maatschappij waarin we alles voorhanden hebben. Voor veel producten en innovaties kunnen we exact aangeven hoe en wanneer we het willen ontvangen. Vaak hebben we dan de mogelijkheid om de specificaties aan te passen en het product passend te maken bij onze persoonlijke stijl.”

Dit gedachtegoed lijkt nog niet geadopteerd door de bouw- en vastgoedsector, waar projecten nog wel eens buiten het budget en de specificaties worden opgeleverd. “Vijf jaar geleden maakten wij daarom de beslissing om in te zetten op het toevoegen van zoveel mogelijk klantwaarde. We willen ons onderscheiden door verwachtingen te overtreffen door procesoptimalisatie, nieuwe technieken toe te passen zoals LEAN en BIM maar vooral door in verbinding te zijn met de klant en de vraag achter de vraag te achterhalen. Niet alleen de verbeteringen aan de proceskant zorgen voor deze stappen. “Net zo belangrijk is het welzijn en de tevredenheid van je medewerkers. We willen dat onze mensen trots zijn om bij ons bedrijf te werken. Deze trots en het plezier in het werk creëert verbondenheid en betrokkenheid bij de organisatie. Ze zijn daardoor tot meer bereid en dat merken partners, collega’s en opdrachtgevers.”

Wat in de sector zeldzaam is, moet dan ook het eindresultaat zijn: minder geld uitgeven omdat het project binnen het budget is gerealiseerd en een hogere kwaliteit of meer functionaliteit. “We willen een merkbeleving maken bij het bedrijf Van der Heijden. Daarbij willen we mensen bewustmaken: ‘Bouwen kán anders!’.” Een nieuwe tone of voice, waarbij Van der Heijden een duidelijke link maakt met omdenken. “Dat omdenken doen we dus op verschillende manieren. Transparantie is een overtuiging, geen optie. Problemen geven perspectief, geen obstakels. Die boodschap willen we duidelijk verkondigen.”

