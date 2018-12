Gedragscommunity verduurzaamde woningen: sluit je aan en help mee

Een community rondom het inventariseren van bewonersgedrag wil de duurzame transitie versnellen. ‘Geen nieuw onderzoek, maar het bestaande met elkaar verbinden’ is het uitgangspunt. We vroegen expert Fred Sanders van TU Delft naar de beweegredenen voor de gemeenschap. Hij reageert vervolgens met een oproep: zie ook bovenstaande video.

“Van het gedrag van bewoners zijn onze duurzame investeringen afhankelijk”, legt Sanders uit. “Dat geldt voor zowel positief als negatief gedrag. Door meer inzage te krijgen in hoe bewoners zich in hun huur- of koopwoning na renovatie gedragen, kunnen we kosten efficiënt maken en CO 2 -uitstoot reduceren. Dat is belangrijk omdat we voor de komende jaren enorme investeringen plannen, voor het renoveren van huurwoningen en de miljoen woningen die er nieuw gebouwd gaan worden.”

De data en kennis over bewonersgedrag is essentieel om verduurzaming effectief te maken. “Als we weten hoe dit gedrag is, bijvoorbeeld als bewoners geconfronteerd worden met nieuwe types installaties en andere verwarmings- en koelsystemen, dan kunnen we daar op de ontwerptafel al rekening mee houden. Daarnaast kunnen we bewoners beter voorlichten en begeleiden.”

Beschikbare onderzoeken

Een groot deel van de informatie lijkt al beschikbaar. “Er is al veel onderzoek gedaan, door vele betrokkenen in de bouwkolom. Daarom wil onze gedragscommunity die bestaande rapporten op één tafel bij elkaar brengen en uitzoeken of de belangrijkste vragen daarmee al beantwoord worden.” Op die manier kan de duurzame transitie versnellen en hoeft er geen nieuw onderzoek worden uitgevoerd. “Door bestaande informatie te verbinden stellen we de nieuwe kennis aan belangstellenden beschikbaar. Twee PhD-studenten gaan daarmee aan het werk.”

Haal je rapporten uit de kast

Om dit proces in gang te zetten, zit de community met een kleine opstartgroep bij elkaar. Energiebedrijven, woningcorporaties, bouwbedrijven, onderwijs en TU Delft als initiatiefnemer vinden elkaar in deze opgave. “We plaatsten de vragen in een model om met die beschikbare kennis te matchen. Maar we kunnen veel meer rapporten gebruiken. Vandaar deze oproep: lever je rapporten in. Haal ze uit de kast. Trek ze van je harde schijf of usb-stick. Heb je tijd, praat en doe mee, met deze nieuwe gedragscommunity. Als we samen optrekken, dan wordt onze complete gebouwde omgeving duurzaam en comfortabel.”