Tekort aan technici grote opgave voor bouw- en vastgoedsector

De technieksector zit te spríngen om goed personeel. Het tekort aan vakmensen heet zelfs al een ‘ramp’ te zijn voor regionale economieën. In onze sector staan er meer dan 66.000 vacatures open. En dat aantal blijft groeien. Wat is er nodig om dit aan te pakken? En kun je daar als techneut ook nog een rol in spelen?

Op platforms over duurzaamheid zie ik dit onderwerp niet veel langskomen. Maar het een kan niet zonder het ander. We hebben technici nodig die nieuwe duurzame ideeën bedenken én uitvoeren. Dus wat mij betreft moeten we het in gesprekken over duurzaamheid ook hebben over hoe we die talenten kunnen aantrekken en behouden. Want dat is een harde voorwaarde voor een duurzame toekomst.

Opvallende inzichten

Toen ik me in dit onderwerp verdiepte, viel me als eerste op dat zo’n 40 procent van de technisch opgeleide mensen niet (meer) in een technisch beroep werkt. Zij zijn bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur, winkelmedewerker, transportplanner, organisatieadviseur of productiemanager. Het zou toch mogelijk moeten zijn om meer technici binnen de sector te houden.

Tegelijkertijd blijken werknemers in de techniek steeds minder vaak een technische opleiding te hebben gevolgd. Niet alleen op managementniveau, maar óók operationeel. Dit geeft aan dat er schijnbaar volop potentie is om mensen het vak te leren nadat ze vanuit een andere branche het technische werkveld in zijn gerold.

De juiste mensen binnenhalen

Even los van de vele headhunters en bemiddelingsbureaus (die prima werk verrichten): bedrijven moeten zélf ook leren zich goed te presenteren aan mogelijke nieuwe werknemers. Door direct contact met hen te zoeken, ontdek je ook steeds meer over wat zij belangrijk vinden en wat hen trekt.

Als bedrijf kun je bijvoorbeeld lessen en gastcolleges verzorgen op scholen en avondopleidingen. Om scholieren en studenten enthousiast te maken over het vak (én je bedrijf). En zo meteen iets te doen om het tekort aan leraren op te vangen. Kennis overdragen is enorm dankbaar en leuk om te doen, en een levendig praktijkverhaal is voor studenten ook erg inspirerend.

Duurzaam Gebouwd-expert Marc Kooij

De juiste mensen aan je binden

Passende mensen binnenhalen is al een mooie uitdaging. Maar minstens even belangrijk is om nieuwe (én oude) talenten binnen je bedrijf te houden. Door hen persoonlijk te begeleiden, groeikansen te bieden en te zorgen dat ze op een plek terechtkomen waar ze goed tot hun recht komen. De cultuur en sfeer binnen een bedrijf speelt hierin een steeds grotere rol. Jong talent gaat niet alleen voor een goed salaris, maar ook voor meer abstracte waarden. Zoals zingeving, visie, betrokkenheid, duurzaamheid, gezondheid, passie en goed leiderschap. Vitaliteitsprogramma’s en aandacht voor de bedrijfscultuur zijn dan ook onmisbaar om te zorgen dat werknemers elke dag weer met plezier aan het werk gaan.

Wat kun jij betekenen?

Werk aan de winkel, dus! En wat mij betreft niet alleen voor de HR-afdeling. Wat kun jij als techneut bijdragen aan het vraagstuk van de personeelsschaarste? Mijn antwoord zou zijn: zorg dat je de passie voor het vak zoveel mogelijk uitdraagt. Techniek heeft een prachtige, innoverende rol in de samenleving, zeker in zoiets als de energietransitie, en die rol zal volop blijven groeien. Ben jij hier even enthousiast over als ik? Straal dat dan vooral uit richting jong en oud, op je werk, in je vrije tijd, langs het sportveld en misschien ook als gastdocent? Techniek is de sleutel naar de toekomst, maar er zijn wel handen nodig die de sleutel omdraaien.