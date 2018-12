De meerwaarde van het bijzondere verhaal

Een gebouw is pas echt duurzaam als het past in zijn omgeving, vindt abcnova-directeur Bert Melles. “Technisch kunnen we al tijden zorgen voor energieleverende gebouwen. Maar het gaat verder: gebouwen zijn pas écht duurzaam als mensen hierin ook in de toekomst willen blijven wonen of werken.”

Sinds afgelopen april beschikt Amersfoort weer over een topsportlocatie. Het nieuwe Amerena kent niet alleen een 50-meterbad en een 25-meterbad met een springtoren van 10 meter hoog, maar beschikt ook over een zaal om te voetballen en te volleyballen. Namens deze Utrechtse gemeente heeft abcnova-directeur Bert Melles ervoor gezorgd dat de verschillende betrokken verenigingen en bedrijven gezamenlijk de horeca in dit multifunctionele sportgebouw exploiteren. Behalve zwemclub ZPC Amersfoort en volleybalverenigingen VV Keistad en VV Wilhelmina zijn dat fysiotherapiebedrijf Geerestein en gebouwbeheerder SRO. “Dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, om professionals en vrijwilligers hierbij samen te laten werken”, vertelt Melles. “De horeca is hier geopend van 7.00 uur tot 23.00 uur. Om 7.00 uur is het openhouden van de horeca eigenlijk niet rendabel, maar door deze verenigingen hierin het voortouw te laten nemen – en dankzij lagere tarieven – denken we dat deze openingstijden toch rendabel zijn.”

Amerena beschikt onder meer over twee zwembaden en dient als centrumfunctie voor de twee nabijgelegen Amersfoortse wijken.

Traject van zeven jaar

Eenvoudig ging dit niet, geeft hij aan. “Ik ben hiermee zeven jaar bezig geweest, onder meer om alle partijen rond de tafel te krijgen, de structuur te bespreken, de horecaexploitatie te berekenen en de businesscase rond te krijgen. Als voorwaarde stelden de verenigingen onder meer dat ze invloed hadden op de programmering in respectievelijk de zwembaden en de sportzalen.” Daarnaast zijn ze betrokken geweest bij de bouw van het nieuwe sportgebouw, waarin Amersfoort afgelopen juni het Nederlands kampioenschap langebaanzwemmen heeft georganiseerd. “Naast topsportlocatie dient Amerena ook als centrumfunctie voor de twee nabijgelegen wijken, die de gemeente samen met de betrokken woningbouwcorporaties wil vernieuwen. Daarvoor moet de horeca wel over de juiste uitstraling beschikken: daarom hebben we de sportverenigingen betrokken bij de ontwikkeling.” Melles is tevreden op de rol die hij hierbij heeft gespeeld. “Hoe lastiger en complexer een project is, hoe leuker ik het vind”, geeft hij aan.

De woningen in Scheldevesting in Bergen op Zoom verschillen van vorm en grootte en krijgen dezelfde sfeer als het historische Bergse centrum. “Ik weet zeker dat mensen hier over vijftig jaar nog steeds graag willen wonen”, luidt Melles’ overtuiging. (foto: Era Contour)

Gebiedsomgeving

Hoewel hij in zijn nopjes is met zijn rol bij de bouw van Amerena, ligt zijn voorkeur om gebouwen vanuit de gebiedsomgeving te benaderen. Zo spreekt hij met veel enthousiasme over het project ‘Scheldevesting’, waarbij hij namens de Brabantse gemeente Bergen op Zoom betrokken is. “Als abcnova begeleiden we de transformatie van een industriegebied naar woningen en bouwgrond voor bedrijven, een bioscoop, winkels en een jachthaven. Deze wijk ligt tegen het historische Bergse centrum aan en wij willen die sfeer doortrekken. Dat doen we door de woningen in vorm en grootte van elkaar te laten verschillen, in de stijl zoals dit vroeger ook gebeurde.” Hij kreeg de gemeente mee door diverse scenario’s door te berekenen, de gemeente voor te leggen en de opbrengsten uit te rekenen. “Dat heeft ook met het verhaal te maken”, vindt Melles. “Van een buitenwijk een Vinex-wijk maken, dat gebeurt in iedere stad. Het gaat mij erom dat we met een gebouw iets unieks aan een omgeving toevoegen. Zo hebben we zelfs stenen uit de vroegere Bergse vestingwerken in de gebouwen gebruikt.”

Trots op omgeving

Een belangrijk bijkomend voordeel hiervan is dat dit zorgt voor een extra waarde op het gebied van duurzaamheid. "Op technisch gebied een gebouw verduurzamen is niet meer moeilijk, dat kunnen we wel. In de gebouwen in Scheldevesting komen bijvoorbeeld wko-installaties en dubbelglas. Met deze gebiedsontwikkeling zorgen we ervoor dat mensen hier langer blijven wonen. Ik weet zeker dat mensen hier over vijftig jaar nog steeds graag willen wonen; deze gebouwen worden zelfs steeds mooier, in tegenstelling tot standaard rijtjeshuizen. Op die manier blijven de huizeneigenaren trots op hun omgeving en zijn ze de beste ambassadeurs. Daarnaast gaan we zo de verloedering tegen.”

Hij prijst hierbij de gemeenteraad van Bergen op Zoom aan. “Door voor deze optie te kiezen, in een tijd van crisis, heeft ze een moedig besluit genomen. Daarbij moet ik wel toevoegen dat we de gemeente overtuigd hebben dat dit concept ook op financieel gebied de beste keuze is.” Daarom pleit hij voor gebouwen die op een vergelijkbare manier worden gebouwd en gerenoveerd. “Kijk naar de unique selling points van de omgeving en verwerk die in de gebouwen. Zorg er uiteraard ook voor dat ze op technisch gebied duurzaam zijn, voor een redelijke prijs. Met name voor de meerwaarde van het bijzondere verhaal leggen kopers graag iets extra’s neer. Als we daarnaast werken op een manier om eenvoudig verschillende type woningen te kunnen bouwen, dan bereiken we duurzaamheid in optima forma.”