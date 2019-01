Building Holland zet verbinding voorop

Building Holland, het innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoedsector van 9 tot en met 11 april 2019 in Rai Amsterdam manifesteert zich nadrukkelijk als verbinder. Event Director Richard Klein noemt die verbindende rol zelfs het centrale thema voor de editie 2019. ”Het gaat hier om de verbinding binnen de hele keten en verbinden van talenten met potentiële opdrachtgevers in ons nieuwe Talenten programma”, aldus Klein.



Meer dan 150 sprekers, 15.000 genodigde bezoekers en vijf verschillende podia, verspreid over drie hallen zorgen ervoor dat de bezoekers er verstandig aan doen om het beursbezoek goed te plannen. Dat is ook de tip die Klein de bezoekers meegeeft. “De diversiteit van de beurs is groot. Je hebt een uitgebreid lezingenprogramma, de stands met allerlei noviteiten en daarnaast is de kans groot dat je individueel ook nog iemand wilt spreken. Om het optimale uit je bezoek te halen introduceren we de ‘Smart Badge’. Met deze badge kunnen bezoekers alle informatie over hun bezoeken aan de stands verzamelen door op de betreffende stand de badge te scannen op het Touch & Collect punt. Bij vertrek ontvang je dan alle bedrijfsinformatie. Je moet het zien als een digitale beurstas.”



Doelgroepen: bouw, installatie en vastgoed

Onderscheidend aan de beurs is volgens Klein de hoge kwaliteit van de bezoekers. “Er komen hier alleen bezoekers op uitnodiging. 25% is medebeslisser, 31% is adviseur en 31% is eindbeslisser. Exposanten zijn uitermate tevreden over de hoge kwaliteit van het bezoek.” Klein wijst graag op de drie doelgroepen: vastgoed, bouw en installatie. “Deze drie groepen sluiten perfect op elkaar aan. De installatiesector krijgt een steeds belangrijker plek in de bouwkolom, dus het is niet verwonderlijk dat deze sector zo prominent genoemd wordt. Vandaar ook dat wij ervoor hebben gekozen om ze naast elkaar te presenteren.

Voor Rogier van Mensvoort, directeur bij Isovlas, is het bezoekersprofiel een van de belangrijke redenen om deel te nemen aan de beurs. “Bij de vorige editie was ik verrast over het publiek, veel beslissers, waaronder vertegenwoordigers van overheden en architecten. Dat zijn de partijen die wij zoeken”, aldus Van Mensvoort.





(Re)Building the future

Klein benadrukt dat Building Holland vooral een event is dat op zoek is naar business met toekomstwaarde. “Op onze Innovation Boulevards hebben we meer dan honderd innovaties. Het is een belangrijk onderdeel van de beurs, want er zijn nogal wat innovaties gaande in het kader van circulariteit, digitalisering en energietransitie. Building Holland heeft niet voor niets als ondertitel ‘(Re)Building the future’. We bouwen aan een nieuwe toekomst in samenwerking met innovatieve partners. Die focus op conceptmatig denken is misschien wel ons belangrijkste onderscheidende vermogen ten opzichte van andere beurzen”, aldus Klein. Belangrijk onderdeel is de uitreiking van de Rabobank Innovation Challenge Award. De jury, onder voorzitterschap van Doekle Terpstra van Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI) overhandigt de prijs aan de meest veelbelovende innovaties op woensdag 10 april.



Meet & Match

Klein noemt ontmoeting een belangrijke reden om een Building Holland te bezoeken. “Bedrijven zijn steeds meer op zoek naar partners, die meedenken bij specifieke concepten en begeven zich meer in de rol van concept-partner. Meedenken en meefunctioneren in een concept is belangrijker dan ooit. Vroeger deed je als aannemer of installateur gewoon je ding en daarna was je weer weg. Die tijd is geweest. Je bent nu medeverantwoordelijk voor het totale concept. Om de juiste ontmoetingen te realiseren wordt er deze editie de Meet & Match App gelanceerd. Met deze App kunnen bezoekers en partners vooraf afspraken maken op Building Holland.



Nieuw programma: Talenten

Het uitgebreide programma bespreken is teveel, maar Klein licht er graag een paar onderdelen uit. “We hebben dit jaar een nieuw programmaonderdeel ‘Talenten’. Het zal geen verbazing wekken als we zeggen dat de sector op zoek is naar talenten. Sterker nog; het gebrek aan talenten is op dit moment de zwakke schakel in de bouw”, zegt Klein die graag wijst op de Meet & Greet, waarbij young professionals en potentiële opdrachtgevers met elkaar in contact worden gebracht. “Want ook dat is verbinding. Partijen zijn doorlopend op zoek naar matches. Als beursorganisatie helpen we daar graag bij.”

250 lezingen, seminars en workshops

Om overzicht te houden is de beurs opgedeeld in drie hoofdthema’s, te weten Circulariteit, Digitalisering en Energietransitie. Klein: “De thema’s zijn de basis voor het lezingenprogramma dat dagelijks aan bod komt op vijf verschillende podia. In totaal komen we uit op 250 lezingen, seminars en workshops, die gericht zijn op actuele vraagstukken en de laatste trends in de sector.” Dit uitgebreide lezingenprogramma maakt Building Holland extra interessant, ook voor Alexander Beenen, marketing manager bij Ferolli Nederland: “Wat mij bij de vorige editie opviel was het uitgebreide lezingenprogramma. Ik ga ook zeker naar de beurs om kennis te vergaren.”

Green Tie Gala

Het ABN Amro Green Tie Gala staat net als voorgaande jaren op de woensdagavond gepland. Klein kijkt er naar uit. “Voor dit gala versturen we vijfhonderd persoonlijke uitnodigingen. Er is deze avond weer volop gelegenheid om kennis te delen en om nader kennis te maken. Het sluit perfect aan op hetgeen wij willen benadrukken: innovatieve producten, innovatieve concepten en de zoektocht naar verbinding.”

Building Holland praktische informatie

Building Holland is hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoedsector van 9 t/m 11 april in RAI Amsterdam. Hier worden drie dagen lang actuele thema’s zoals digitalisering in de bouw, energietransitie en circulariteit belicht. Ook zijn er drie innovatieboulevards waar alle nieuwe ontwikkelingen en trends worden getoond. Gratis toegang is te verkrijgen via www.buildingholland.nl. Vanuit Duurzaam Gebouwd hoor je binnenkort welke