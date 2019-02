Cruquiusbrug krijgt openbare marktconsultatie

Provincie Noord-Holland nodigt marktpartijen en ketenpartners uit om woensdag 6 maart van 14.00 uur tot 17.00 uur deel te nemen aan de openbare marktconsultatie van de aanbesteding van de Cruquiusbrug.

De provincie wil tijdens deze marktconsultatie haar innovatieve ambities met de markt valideren en verder aanscherpen. De projectdoelstelling betreft het vervangen en verbreden van deel A en verrichten van groot onderdeel B van de brug, die in Hoofddorp is gevestigd. Daarnaast wil de provincie het project circulair, energiepositief en onderhoudsarm laten realiseren. Het toepassen van industrieel, flexibel en demontabel bouwen (IFD) volgens de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) is hier onderdeel van.

Voor wie interessant?

Voor deze marktconsultatie nodigt de provincie uitdrukkelijk inhoudelijke specialisten uit. Daarbij zijn verschillende disciplines welkom: niet alleen aannemers, maar ook ingenieursbureaus en andere betrokken partijen in de keten, zoals leveranciers van deeloplossingen.

Deelnemen?

De marktconsultatie vindt woensdagmiddag 6 maart plaats op het kantoor van de provincie Noord-Holland. Per organisatie hanteert de provincie een maximum van drie personen. Deelnemen aan de marktconsultatie kan door een email te sturen naar aanbestedingen@noord-holland.nl onder vermelding van bedrijfsnaam, naam of namen van de aanwezigen en hun functies.

Meer informatie op TenderNed

Onder documenten vindt u de aankondiging voor deze marktconsultatie. Hier vindt u ook een samenvattende rapportage van de individuele marktconsultatie uit 2017. Twee weken voor de bijeenkomst plaatst de provincie aanvullende documentatie over het project en de ambities op TenderNed.

Bron: Stedebouw&Architectuur