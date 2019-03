Financiële zekerheden in het middelpunt

De whitepaper ‘Zekerheden in de bouw’ van Duurzaam Gebouwd-partner abcnova grijpt het onderwerp bankgaranties beet. In de publicatie lees je meer over financiële zekerheden en mogelijkheden, niet onbelangrijk bij verduurzaming.

In de paper lezen we de probleemstelling die speelt bij opdrachtgevers: ‘Welke zekerheden heb ik bij het bouwproces en welke middelen heb ik om mijn aannemer aan te spreken op zijn verplichtingen?’. Verschillende soorten financiële zekerheden komen naar voren, waaronder bank- en concerngarantie, waarborgsom en zekerheidsstelling. Dit whitepaper biedt ook handvatten voor ontwikkelaars en aannemers om passende zekerheden te kunnen bieden.

Het verschil in zekerheden en de voorwaarden en kosten komen vervolgens aan bod in een uitgebreid schema. Hieronder geven we je al een sneak preview:

Benieuwd naar de volledige whitepaper? Deze download je gratis op de website van abcnova.