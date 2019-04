'Samenwerking en communicatie cruciaal om faalkosten terug te dringen'

Bijna vier op de tien bedrijven in de bouw- en vastgoedsector schatten dat hun faalkosten 5 procent of meer bedragen. Deze kosten worden vaak geaccepteerd als voldongen feit, terwijl samenwerking en innovatie kunnen leiden tot verlaging hiervan. Dat blijkt uit een onderzoek van ABN AMRO.

Faalkosten in de bouw zijn hoger dan in andere sectoren en lopen op tot miljarden euro’s. Dit wordt volgens de bank veroorzaakt door de vele verschillende partijen die betrokken zijn bij de bouw, de scheiding tussen ontwerp, uitvoering en beheer en het feit dat ieder project anders is.

Bewust van faalkosten

In de huidige hoogconjunctuur zijn faalkosten vaak het gevolg van te hoge tijdsdruk en schaarste van materiaal en personeel. De laagste prijs geeft bij veel aanbestedingen nog steeds de doorslag. Opmerkelijk is dat veel bedrijven zich wel bewust zijn van de faalkosten in hun bedrijf: 90 procent is hiervan op de hoogte.

Kennisdelen en leren van gemaakte fouten

“In een sector waarbij zo veel partijen één product maken is goede samenwerking en communicatie cruciaal”, vertelt sector banker bouw en vastgoed Petran van Heel van ABN AMRO. “Dat is mogelijk door kennis te delen en te leren van gemaakte fouten. Meer tijd besteden aan de wensen en eisen van de opdrachtgever, een realistische planning en het tijdig in kaart brengen en bespreken van risico’s dragen bij aan lagere faalkosten.”

