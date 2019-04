WELL Building Standard is populair in Canada

De WELL Building Standard (WELL) is populair in Canada. Op dit moment lopen er zo’n veertig WELL-projecten. Twaalf hiervan zijn gecertificeerd. Een paar jaar geleden gebruikten Canadese bedrijven WELL met name om zich te onderscheiden van concurrenten. Met hun gezonde werkomgeving hoopten ze vooral hoogopgeleide professionals aan te trekken. Inmiddels is bekend dat werknemers die in een WELL-gecertificeerd gebouw werken veel gelukkiger zijn, dat hun productiviteit stijgt en het ziekteverzuim daalt.

Tekst: Ingrid Rompa, Beeld: CBRE

“Ik heb geen gepubliceerde harde feiten en getallen, maar ik heb wel informatie gebaseerd op gesprekken”, vertelt senior manager Green Buildings Program Peter Whitred van de Canadian Green Building Council (CaGBC) in Ontario. “Het eerste project met een WELL-certificaat was een gebouw in Toronto: de TD Bank. Zij vertelden heel positieve verhalen.” Peter spreekt ook uit eigen ervaring, want de Canadian Green Building Council is onlangs verhuisd naar een ander pand. “We zijn momenteel bezig om het WELL-certificaat versie 2 te verkrijgen. Voor onze verhuizing hebben we een onderzoek gedaan, en op de nieuwe werkplek opnieuw.

In het oude gebouw was 50% van de werknemers die deelnamen aan het onderzoek tevreden met de werkplek. In deze nieuwe werkomgeving is 100% tevreden. Bovendien is bij 60% van hen de productiviteit minstens verhoogd met 10%. WELL heeft dus zeker een enorme impact. Onze werknemers vinden het geweldig om hier te zijn. De ontwerpkenmerken die we hebben opgenomen als onderdeel van de WELL-certificering spelen hierbij een grote rol.”

Een andere organisatie met WELL-gecertificeerde gebouwen is de CBRE Group, Inc. ’s Werelds grootste commerciële vastgoed- en beleggingsonderneming heeft wereldwijd honderden kantoren en filialen. Inmiddels zijn zes daarvan WELL-gecertificeerd: Los Angeles, Madrid, Vancouver en drie locaties in Toronto. Drie kantoren zijn bovendien geregistreerd voor certificering. CBRE Vancouver beslaat vier verdiepingen van de MNP-toren van Oxford Properties.

Gezondheid en welzijn

De WELL Building Standard is de eerste bouwnorm die zich uitsluitend richt op gezondheid en welzijn van de mensen in gebouwen. Waar BREEAM en LEED zich focussen op de effecten van vastgoed op het milieu, stelt WELL de gezondheid en welzijn van de gebruikers centraal. Voordat de CBRE Group het WELL-certificaat mochten ontvangen werd het kantoor dan ook beoordeeld, gecontroleerd en getest op zeven welzijnscategorieën: lucht, water, voeding, licht, fitness, comfort en geest.

De kantoorruimte van CBRE Vancouver bevat meer dan 100 wellnessfuncties, waaronder interne luchtkwaliteit. Meer dan 90% van de werknemers meldde inderdaad een merkbare verbetering van de luchtkwaliteit. In het gebouw is tevens gezorgd voor een universele toegang tot natuurlijk licht. Volgens CBRE heeft een studie van de Northwestern University aangetoond dat kantoormedewerkers die toegang hebben tot natuurlijk licht onder meer beter en langer slapen.

Energieker

Een andere opmerkelijke verandering is een ergonomisch zit-sta-bureau voor alle medewerkers. Dit dient onder meer om pijn in de onderrug te verminderen. Na de verhuizing rapporteerden 9 van de 10 werknemers van CBRE Vancouver dat ze zich energieker voelden als gevolg van het gebruik van zit-sta-bureaus. Om de fysieke activiteit verder te vergroten, verbindt een intern trappenhuis de vier verdiepingen van het CBRE-kantoor. Dit betekent dat werknemers de trap moeten gebruiken wanneer ze willen samenwerken met collega’s.

Andere maatregelen zijn onder meer het dempen van achtergrondgeluiden en de aanwezigheid van een centrale lunchroom. Dit moedigt het personeel aan om een pauze te nemen en samen te eten. Studies tonen volgens CBRE aan dat het toevoegen van het sociale aspect tot gezondere voedingskeuzes leidt. “Onze beslissing om voorop te lopen in deze baanbrekende certificering laat zien dat wij ervan overtuigd zijn dat de kantooromgeving een positieve bijdrage kan – en zou moeten - leveren aan de gezondheid van medewerkers”, zegt Mark Renzoni, President en CEO van CBRE Canada.

“Daarnaast gaat marktleiderschap over het nemen van gedurfde stappen voor de toekomst. Dertig jaar geleden brachten we the open-concept-office naar Canada en vandaag zijn we opnieuw baanbrekend door een van de eerste werkplekken in het land te bewerkstelligen die de gezondheid en het welzijn van werknemers actief bevorderen.”

Loren Bergmann, werkzaam bij CBRE als Managing Director Workplace Strategy Western Canada voegt daar nog een belangrijk feit aan toe: “Met een kantoorruimte, ontworpen met het welzijn van werknemers in het achterhoofd, bereik je 100% van de mensen die in die ruimte werken. Dit overtreft alle andere wellnessprogramma's zoals gesubsidieerde sportschoollidmaatschappen die meestal slechts een participatiegraad hebben van 15% van de werknemers.”

Er zijn echter nog meer redenen voor de WELL-certificering, meent Ashley O'Neill, Vice President of Corporate Strategy bij CBRE Canada. Volgens haar speelt de WELLcertificering onder meer een grote rol bij het behouden en rekruteren van talent. "De investering in menselijk kapitaal is ‘top of mind’ voor alle werkgevers. Wanneer salarissen van werknemers 60 tot 70% van de overheadkosten vertegenwoordigen, kunnen kleine investeringen voor het creëren van boeiende werkplekken aanzienlijke gevolgen hebben. Sinds 2015 zien we in kantoren die een transformatie op de werkplek hebben ondergaan, het totale personeelsverloop met bijna een derde dalen. En in dezelfde periode is ons aanwervingspercentages van nieuw talent verdubbeld.”

Tweede versie

Na versie 1 die in 2014 werd gelanceerd, is er sinds juni 2018 een tweede versie van de certificeringsmethodiek WELL. Belangrijke wijzigingen in V2 zijn de meer flexibele eisen. Bovendien is het nu mogelijk om lokale WELL-assessoren in te schakelen om de gezondheid in gebouwen te verifiëren. Volgens Peter Whitred van CaGBC is de WELL-certificering nu ook goedkoper dan voorheen. Wat de kosten precies zijn weet hij niet. “De kosten voor WELL-certificering zijn onder andere gebaseerd op vloeroppervlak. Ondernemers kunnen zelf een berekening maken met een calculator op https://www.wellcertified.com.”

Een jaarlijkse certificering is niet noodzakelijk om het certificaat te behouden, meent hij. “Er is in Canada een driejaarlijks terugkerende certificatie. Een deel van de eisen hiervoor is een jaarlijkse update aan IWBI betreffende lucht, water, voeding, licht, fitness, comfort en geest. De re-certificatie zorgt ervoor dat de regels worden nagevolgd. Dat is de sleutel.”

De Canadian Green Building Council hoopt dat WELL een groot succes wordt. “Onze drive is niet alleen zorgen voor gebouwen die goed zijn voor het milieu, maar ook gebouwen die goed zijn voor de mensen die er in verblijven.” In Canada staat men hier over het algemeen zeer positief tegenover. “Er is echter een aantal aspecten waarmee Europa voorop loopt, zoals bepaalde duurzame bouwtechnieken.” Het gaat volgens Peter echter twee kanten op. “Ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren. Wij zijn bijvoorbeeld verder met WELL. Het delen van kennis is daarom ontzettend belangrijk.”