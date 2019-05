3 effectieve maatregelen om warmteverlies door ramen te stoppen

De Nederlandse woningvoorraad moet in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat de komende 31 jaar ruim 7 miljoen bestaande woningen in meer of mindere mate energiezuiniger gemaakt moeten worden. Een hele uitdaging. Maar hoe en waar begin je als woningbeheerder? Van welke maatregelen krijg je geen spijt?

Vanuit de Trias Energetica-gedachte is het beperken van het warmteverlies de eerste en meest logische stap. Immers: wat er niet aan warmte uitgaat hoef je ook niet bij te verwarmen. Omdat de meeste warmte via de gebouwschil verloren gaat, is het isoleren van de gevel een verstandige keuze. Isoleren is een eenmalige investering die zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing gedurende de rest van de levensduur van de woning. Isolatie van de schil heeft dan ook een positieve invloed op het energielabel of de Energie Index (EI).

Warmteverlies door ramen

De meeste warmte gaat via ramen verloren. Het grootste deel van de woningen hebben inmiddels minimaal dubbel glas. Maar zelfs dan gaat nog altijd ongeveer 20% aan warmte verloren. Er valt dus flink wat te besparen op de energievraag of stookkosten. Dat kan door de ramen te vervangen door hoog isolerend glas én hoog isolerende kozijnen.

De isolatiewaarde van ramen wordt weergegeven door de U-waarde. Deze wordt bepaald door de warmteweerstand van het glas (Ug), de glasafstandhouder (Ψ) én het kozijn (Uf). De waarde wordt uitgedrukt in W/m2K. Een lage U-waarde betekent dat er weinig warmte verloren gaat en de isolerende werking van het raam hoog is.

Effectieve maatregelen

Met deze vergelijking in het achterhoofd bespreken we een drietal effectieve maatregelen:

1. Hoog isolerende kozijnen

De invloed van de kozijnen op de energievraag is niet te onderschatten. Hoog isolerende kozijnen verlagen in een eengezinswoning het warmteverlies via de ramen met wel 20%. Hoe lager de Uf-waarde van het kozijn, hoe hoger de energiebesparing.

Wanneer standaard kozijnen met dubbel glas in een eengezinswoning vervangen worden voor triple glas met hoog isolerende kozijnen is een besparing van 14% mogelijk op het totale gasverbruik.

2. Voorkom koudeval

Een ander punt om rekening mee te houden is koudeval. Dat ontstaat wanneer de warme lucht in aanraking komt met een koud oppervlak, zoals een onvoldoende geïsoleerd raam. De lucht koelt dan af en ’valt’ als het ware naar beneden. Hierdoor ontstaat een luchtstroom in de ruimte die door de bewoners als oncomfortabel ervaren wordt. Om dit discomfort op te lossen hebben de bewoners de neiging om de verwarming hoger te zetten. Dat helpt niet, maar zorgt er wel voor dat er meer energie verstookt wordt dan nodig is.

Een goed geïsoleerd raam voorkomt deze klachten. Zorg er dan wel voor dat niet alleen het glas goed isoleert, maar ook het kozijn.

3. Geen condens

Aluminium kozijnen hebben de reputatie te condenseren. De eerste generatie aluminium kozijnen was ongeïsoleerd en werd in de wintermaanden koud. Hierdoor condenseerde de warme vochtige binnenlucht aan de binnenzijde van het kozijn. Dat is voorgoed verleden tijd. Aluminium kozijnen zijn tegenwoordig goed geïsoleerd en presteren beter dan de eisen uit het Bouwbesluit met betrekking tot thermische isolatie. De aluminium kozijnen van Kawneer behoren zelfs tot de best isolerende in de markt. Zo heeft het RT 82 HI+ kozijn een bijzonder lage Uf van 0,79 W/m2K en is met triple glas een Uw te behalen van 0,69 W/m2K. Niet voor niets heeft dit systeem het Passiefhuis certificaat ontvangen.

Klaar voor de toekomst

Om er voor te zorgen dat in 2050 de woningvoorraad energieneutraal is, is het verstandig om nu al na te denken over de invloed van eenvoudige energiemaatregelen. Voorzichtige keuzes kunnen op termijn zorgen voor een herinvestering. En spijt komt altijd achteraf.

Het isoleren van de gebouwschil is een goede eerste stap op weg naar een energieneutrale woningvoorraad. Staan de ramen op de nominatie voor vervanging? Kies dan voor goed isolerende kozijnen en glas. Dat heeft een grote invloed op de energiebesparing én verbetert het comfort voor de bewoners. Daar krijg je zeker geen spijt van!

Auteur: Rob Huvers, Business Developer bij Kawneer