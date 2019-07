DigiDare Award: Pitch en Win!

Pitch en win! Laat zien hoe jij cultuurverandering voor digitalisering hebt aangepakt en ding mee naar de DigiDare Award. Zet jij de toon voor de nieuwe cultuur?

De BIM Loket D-day vindt plaats op 4 oktober 2019 en beloont organisaties die zich actief inzetten voor een andere en verfrissende cultuur, waarin digitalisering centraal staat. Je kunt meedoen als je behoort tot een van de volgende doelgroepen: personen, collectieven of organisaties binnen de bouw en vastgoed, infra en ruimtelijke omgeving.

Pitch to win

De wedstrijd bestaat uit twee rondes: de voorronde en de finale. In de voorronde pitch je je inzending in een filmpje van maximaal 2 minuten. Uit alle pitches worden door een jury de 3 beste inzendingen geselecteerd. Via het inschrijfformulier op deze pagina stuur je je pitch in. Tijdens de finale krijgen drie finalisten elk drie minuten om hun verhaal voor een live publiek te presenteren. Het publiek bepaalt op 4 oktober 2019 wie er naar huis gaat met de DigiDare Award.

Interview en spreektijd

Win je de award, dan ga je niet alleen met de trofee inclusief oorkonde naar huis. Je ontvangt het beeldmerk ‘Winnaar DigiDare Award 2019’, krijgt een interview in het Duurzaam Gebouwd Magazine en zelfs spreektijd op het congres ’Gamechangers in de Bouw & Infra’. Alle finalisten krijgen gratis toegang tot het congres Gamechangers in de Bouw & Infra op 13 november ter waarde van €295,-.

Inschrijven en meer informatie

Inschrijven doe je via deze pagina over de DigiDare Award. Hier vind je ook de rand- en inschrijfvoorwaarden en krijg je meer informatie over de jury die de inzendingen beoordeelt.