E-book Human Capital gratis te downloaden

Het ebook Human Capital is nu volledig gratis te downloaden, zonder de noodzaak om een account aan te maken. Je hoeft dus niet meer in te loggen maar kunt de publicatie eenvoudig downloaden.

In de ebook Human Capital laten we zien hoe de bouw- en vastgoedsector zich inzet om menselijk kapitaal naar het bedrijf toe te trekken en welke veranderingen in beroepen we tegenkomen. We laten je in dit ebook zien hoe de bouwers van Nederland omgaan op deze nieuwe werkelijkheid. Welke initiatieven ontplooien zij om talent binnen te krijgen en naar welke expertises en functieprofielen zijn zij op zoek?

Daarnaast zoomen we in op deze nieuwe werkelijkheid en laten we voorbeelden zien van organisaties die jonge professionals binnenhalen. We tonen de impact van data bij de realisatie van een ideale werkomgeving en onderzoeken hoe de bouwer van de toekomst door diverse onderwijsinstellingen wordt opgeleid. Hier download je het ebook.