Last call: inschrijven voor Leergang Projectcoach Bouw & Infra

Dit is je laatste kans om in te schrijven voor de Leergang Projectcoach Bouw & Infra. Tijdens deze cursus leer je onder andere wat je rol is als Projectcoach en welke instrumenten en werkvormen je kunt inzetten om samenwerkingen te verbeteren.

Op de pagina ‘Leergang Projectcoach Bouw & Infra’ lees je alles over de leergang, waaronder de achtergrond en aanleiding: contractrollen en samenwerkingen in de bouw- en vastgoedsector veranderen en hiervoor zijn nieuwe competenties en inzichten nodig. Daarnaast kom je achter de leerdoelen en stellen we het programma aan je voor.

We hebben gekozen voor de optie action learning. Oftewel: weinig praten, veel doen. Deelnemers stippelen een eigen route uit en werken aan gezamenlijke en individuele leerdoelen. De cursus wordt verzorgd in samenwerking met onder andere Cécile Claessen van Cohezy. Op de pagina van de leergang lees je meer over de begeleiders die betrokken zijn bij het programma. Zorg dat je de Leergang Projectcoach Bouw & Infra niet mist en schrijf je direct in.