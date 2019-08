'Doorbreek het wachten en help bij financiering'

Bijna de helft van Nederlandse huiseigenaren wacht op de overheid voor verduurzaming. Dat blijkt uit een openbaar onderzoeksrapport van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1.500 woningeigenaren en werd mede mogelijk gemaakt door de partijen ministerie van BZK, ABN AMRO Bank, Florius, ING, BNP Paribas, ASR, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Alfam. Naast de afwachtende houding van 43 procent van de huiseigenaren, valt op dat meer dan de helft vindt dat de overheid hen financieel moet ondersteunen bij verduurzaming.

Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is dan ook dat financiering relevant is en dat hierbij geholpen moet worden. Daarnaast is het zaak om het wachten te doorbreken. In deze .pdf lees je het volledige onderzoek, met onder andere een vignetonderzoek, met een verduurzamingssituatie. Meer informatie over het onderzoek lees je op de site van Nibud.