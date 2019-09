Onderzoek: op zoek naar slaagbaten

Hoe zorgen we in de bouwsector dat we succesvol zijn? Dat we onze gezamenlijke én individuele opgaven realiseren en onze doelen halen binnen budget, op tijd en zonder gedoe? In dit onderzoek gaan wij op zoek naar die slaagbaten: factoren die het meeste bijdragen aan succesvolle realisatie van onze bouw- en beheeropgave.

Wil jij jouw visie en ervaring met ons delen? Vul dan deze enquête in. Dit kost je circa 10 minuten. Jouw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Bovendien maak je kans op gratis tickets voor het congres Gamechangers in de Bouw & Infra (wij verloten drie gratis tickets t.w.v. € 295). En uiteraard krijg je straks -als eerste- de resultaten van het onderzoek toegestuurd.

Volg deze link om mee te doen aan het onderzoek. Alvast bedankt voor je medewerking.