Ontdek het beste groen tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte

Op woensdag 2 en donderdag 3 oktober 2019 staat Jaarbeurs Utrecht weer volledig in het teken van de openbare ruimte. Vakbeurs Openbare Ruimte is het grootste evenement in Nederland voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van onze leefomgeving. Ruim 600 exposanten tonen hier hun nieuwste producten en diensten aan de naar verwachting 6.500 beursbezoekers. Bezoekers kunnen zich twee dagen lang vermaken, mede dankzij de vele lezingen en belevingen op de beursvloer.

De sector Groen is een van de populairste sectoren tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte. Actuele publieke discussies rondom onderwerpen als hittestress en de eikenprocessierups vragen om aanpassing in de groeninrichting. Hierdoor is de groene inrichting van de openbare ruimte relevanter dan ooit.

Tours

Benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen in de sector? Stichting Groenkeur organiseert twee tours over de beurs. Een van deze tours is de Groenspiratietour, welke u, gewapend met een koptelefoon, langs diverse exposanten uit de groensector brengt. In een pitch praten de ondernemers u bij over de ontwikkelingen uit hun werkgebied. Nieuw deze editie is de Bomen- en Plantentour, waarin u langs duurzame bomen- en plantenkwekers wordt geleid. De kwekers pitchen onder meer over nieuwigheden, duurzaam telen en de kansen die groen biedt in de openbare ruimte. Zo ontdekt u letterlijk stap voor stap de laatste groeninnovaties.

Beleving: De Groene Stad

Stap de groene wereld binnen in De Groene Stad, een samenwerking tussen NL Greenlabel, Stichting De Groene Stad en RVO/Duurzaam Door. In de stands binnen de Groene Stad staan bedrijven die duurzame producten en diensten aanbieden voor de inrichting van bijvoorbeeld tuinen, parken, bedrijventerreinen en woonwijken. Zo vindt u hier vele planten en allerlei andere duurzame producten.

Ook is er in De Groene Stad volop gelegenheid om uw kennis over groen en duurzaamheid te verbreden. In de Collegezaal delen toonaangevende sprekers uit de wetenschap, overheid en vastgoedsector hun visie op een natuurinclusieve stad en in een expositieruimte zijn duurzaam gelabelde producten en materialen voor de buitenruimte te ontdekken.

Op het Kennisplein in De Groene Stad komen de groene en grijze sector samen. U kunt bij meerdere tafels aanschuiven voor een gesprek met diverse kennisinstellingen. Meerdere keren per dag bespreken experts casussen waarin de interactie tussen gebouw en de groene omgeving centraal staat.

Beleving: Gemeenteplein

Nederlanders zijn meesters in het inrichten van de openbare ruimte. Wat we bovengronds plaatsen heeft echter ook invloed op de ondergrond. En de ontwikkelingen in de ondergrond gaan razendsnel. Speel op de het Gemeenteplein Van Gemeente Rotterdam het 3D spel van GPKL en zie wat voor impact de keuzes bovengronds hebben op de ondergrond.

Lezingruimte: Future Green City Theater

Hoe ziet Nederland er in 2040 uit? Hoe gaan we om met de uitdagingen van vandaag én zijn we in staat ons aan te passen aan de omstandigheden van de toekomst? Een toekomst waarin we leven, wonen en werken in een groene, duurzame, circulaire en klimaatbestendige omgeving. Die fysieke toekomstbestendige leefomgeving staat centraal in het Future Green City Theater van Stadswerk en VHG. De lezingen werpen een blik in de toekomst van grote thema’s als de energietransitie, biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en connectiviteit in smart cities.