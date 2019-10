Terugblikken naar het Green Buildings Event 2019

De aftermovie van het Green Buildings Event neemt je mee naar ’t Spant in Bussum, om de middag vol kennisdeling opnieuw te beleven.

Eerder publiceerden we al een verslag over de middag, waarin we de inzichten van diverse sprekers belichten. Zo kwam radicale versneller Lex Hoefsloot aan het woord over Lightyear, sprak Gideon Maasland over het project The Valley op de Zuidas en interviewde Duurzaam Gebouwd-expert Andy van den Dobbelsteen vier van zijn studenten over de bijna-winst van het concept MOR in de Solar Decathlon in Hongarije.

De sprekers komen ook nog uitgebreid aan bod in een aparte film. Deze bekijk je hieronder.

Was dat alles? Nee, er werd veel meer kennis gedeeld. Bijvoorbeeld toen tientallen startups de verschillende podia beklommen om te vertellen over hun innovatie en ideeën om Nederland versneld te verduurzamen. Je leest er alles over op DuurzaamGebouwd.nl en in het volgende Duurzaam Gebouwd Magazine (#44).