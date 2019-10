Snelle aanmelder voor Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards uit Waterland

Op 1 oktober jl. is de inschrijving van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards geopend. Doel van deze prijs is om duurzame koplopers een podium te geven en inspirerende voorbeelden te tonen. De gemeente Waterland meldde zich al snel met een project dat energiebesparing en duurzaam materiaalgebruik combineert.

De gemeente Waterland stond voor een bijzondere uitdaging. Projectleider Thijs van Went licht toe: “Op zeer korte termijn een nieuwe gemeentewerf bouwen, die functioneel past binnen de gestelde voorwaarden én met een hoge ambitie in duurzaam en circulair bouwen. Ondanks die uitdagingen zijn we heel tevreden over het resultaat. De nieuwe werf is wat ons betreft een uitstekend voorbeeld voor pragmatische duurzame bouw.”

Duurzaam materiaal

Wat opvalt aan het project, dat dit najaar wordt opgeleverd, is de grootschalige toepassing van hout. Ronald van Hek van M@@T architecten & adviseurs verklaart deze keuze: “Hout is een mooi, natuurlijk en duurzaam materiaal waarmee het ontwerp goed past in het karakter van de landelijke omgeving en door de robuuste uitstraling bovendien aansluit bij de wensen van de gebruikers.”

Foto: Vlnr. Thijs van Went (gemeente Waterland), Felix van Winkel en Ronald van Hek (Maat Architecten).

Criteria

Belangrijk criterium voor de Awards is ‘integraliteit’, dus aandacht voor de combinatie energie, duurzame materiaalkeuzes en gezondheid. Projecten kunnen daarnaast ook scoren op criteria als opschaalbaarheid en betaalbaarheid, bijzondere samenwerkingsvormen en innovatieve technieken.

Uitreiking 6 februari 2020

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards is een initiatief van de stichting DBA, waarin abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hun krachten hebben gebundeld. De Awards worden op 6 februari a.s. uitgereikt tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Assen. Er zijn Awards voor het duurzaamste project en de duurzaamste opdrachtgever. Ook is er de publieksprijs.

De inschrijvingstermijn loopt tot 31 december 2019. Schrijf je project in op de website van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards.