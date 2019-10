Duurzaam Gebouwd verzorgt inhoudelijke programma Building Holland 2020

Duurzaam Gebouwd is betrokken bij de invulling van het volledige inhoudelijke programma van Building Holland 2020. De twee partijen slaan de handen ineen om een programma neer te zetten dat de sector vanuit diverse hoeken inspireert op vier hoofdthema’s: Energietransitie, Circulariteit, Slim & Gezond en Innovatieve Samenwerking.

Sinds jaar en dag inspireert Building Holland haar deelnemers om aan de slag te gaan met innovaties, totaalconcepten en nieuwe manieren van samenwerking. Hiervoor is de fysieke verbinding op de stand vanzelfsprekend van belang, evenals het tonen van noviteiten om te versnellen in verduurzaming. Minstens zo belangrijk is het inhoudelijk programma, jaarlijks toegespitst op actuele thema’s die de meer dan 10.000 deelnemers raken.

Marktkenners

“We zijn niet alleen onderscheidend in de kwaliteit van bezoekers en de diversiteit hierin”, vertelt projectmanager Dirk van Gemert van Building Holland. “Het inhoudelijk programma is voor velen een belangrijke reden om één of meerdere dagen naar de RAI Amsterdam te komen. De sprekers die we op de podia zetten kennen de markt door en door, weten waar onze sector naartoe moet en geven deelnemers een duidelijke uitdaging mee. De samenwerking met Duurzaam Gebouwd betekent voor ons een voortzetting van het krachtige programma dat deelnemers van ons gewend zijn.”

Expertise en kennis

“We zijn bijzonder trots om vanuit kennisplatform Duurzaam Gebouwd invulling te geven aan het volledige programma van Building Holland 2020”, vertelt projectmanager bouw & infra Jody Andernach van Duurzaam Gebouwd. “Met de expertise en kennis uit ons netwerk kunnen we een breed scala aan interessante sprekers op de diverse podia zetten, uit verschillende vakgebieden. Door de juiste mensen samen te brengen, komt er een natuurlijk samenspel van kennisdeling, inspiratie en co-creatie.”

Op DuurzaamGebouwd.nl en BuildingHolland.nl houden we je op de hoogte van toevoegingen aan het inhoudelijk programma en laten we zien welke partners zich aan het event hebben verbonden. Op BuildingHolland.nl vind je ook de inschrijfmogelijkheid, evenals alle informatie over de mogelijkheden om jouw organisatie in de spotlight te zetten.