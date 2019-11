'Samenwerken is noodzakelijk' 

De boodschap 'Samen is noodzakelijk' verkondigt Daan Zandbelt, die als keynotespreker het seminar Passende Parkeernormen aftrapt. De Rijksadviseur zoomt in op de vraag welk advies hij de overheden nu geeft als het gaat om parkeren bij gebiedsontwikkeling.

“We zijn al jaren bereid om gemiddeld een uur per dag te reizen voor onze dagelijkse dingen. Dat heeft inmiddels tot een enorme mobiliteit geleid en tot een problematische toename van stikstof en CO 2 -uitstoot en voor ruimtelijke vraagstukken in de steden.”

Andersom geredeneerd kan gesteld worden dat als onze dagelijkse dingen op loop- en fietsafstand zijn gesitueerd er minder langdurige (auto-)mobiliteit nodig is. “Immers, de nabijheid van voorzieningen en banen leveren meer keuzemogelijkheden op zonder extra investeringen in tijd en mobiliteit”, stelt de Rijksadviseur.

Dit betekent dat we mobiliteit kunnen en moeten beïnvloeden door strategisch woningen en werk te plannen. Waar we wel aandacht aan moeten besteden is aan samenwerken, erkent Zandbelt. “We zijn sinds de wederopbouw in sectorale silo’s gaan zitten en denken nog te vaak dat we samenwerken kunnen vermijden, maar dat is niet zo. Samenwerken is een noodzakelijke randvoorwaarde.”

Seminar Passende Parkeernormen

Op 12 december 2019 vindt in Rotterdam het seminar Passende Parkeernormen plaats. De Wit is een van de keynotesprekers. “Dit seminar draagt er aan bij dat partijen op een andere, duurzame manier naar mobiliteit gaan kijken, de voordelen, mogelijkheden en noodzaak daarvan (gaan) onderkennen en actief gaan uitdragen en toepassen in de projecten.”