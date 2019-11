Wethouder Sven de Langen bij opening ZorgSaamWonen Congres

Het uitvoeringsplan Rotterdam, Ouder en Wijzer, geeft aan hoe de stad de weg terug van het individuele naar het collectieve welbevinden in de wijken wil bewerkstelligen. Een belangrijke stap daarin is het initiëren van ouderenhubs. De stad wil de komende periode zo’n zes van die ouderenhubs realiseren. Een daarvan is ouderenhub Prinsenland – een van de safari’s tijdens het ZorgSaamWonen Congres ging naar deze locatie. In het middagprogramma van het congres was een verdiepingssessie gewijd aan deze ouderenhub.

Woonservicezones

Ouderenhubs zijn deels gebaseerd op het gedachtengoed van de woonservicezones die weer terug gaan op het STAGG-model van BNA. Zorgfuncties in de buurt, geschikte woningen, woonomgeving zonder obstakels zijn belangrijke ingrediënten.

Tussenoplossingen

Voor wethouder Sven de Langen is hoeksteen van de ouderenhub het invullen van wat hij noemt: tussenvoorzieningen. Traditionele verzorgingstehuizen zijn weggevallen, ouderen moeten langer zelfstandig thuis wonen. Maar je hebt veel kwetsbare mensen die tussen beide invallen. Te goed voor verpleeghuizen maar te slecht om thuis te wonen. Wat we voor deze doelgroep nodig hebben zijn verzorgingstehuizen 2.0. En die willen we in de ouderenhubs realiseren.”

Financiering

Financiering is een breinbreker, aldus De Langen. De oplossing heeft hij in huis: “De individuele financiering vanuit WMO moeten we collectief gaan maken. Het geld volgt nu de individuele client. Daar moeten we vanaf. Om vitale woongemeenschappen te creëren met heel veel collectieve voorzieningen moeten we de financiering samenvoegen. Om zo de ziel in de wijk weer terug te brengen.”

Tekst: Wijnand Beemster