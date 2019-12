Arash Aazami op Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Met gepaste trots maken we weer een keynotespreker voor het Duurzaam Gebouwd Congres 2020 bekend. Op het podium staat Arash Aazami, onder andere futurist, filosoof en uitvinder.

Aazami is een echte renaissance-man. Opgegroeid in West-Afrika uit Nederlandse en Perzische ouders, maakte hij op jonge leeftijd al carrières in muziek, als internet-ondernemer en energie-expert. Zo brengt hij een unieke combinatie van kunst en technologie, wetenschap en ondernemerschap ten tonele. Hij richtte in 2010 een uniek energiebedrijf op dat meer verdiende naarmate het minder energie verkocht. In 2014 werd dit businessmodel bekroond door MIT. Sinds 2015 houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van een Internet of Energy, dat ieder mens zal kunnen voorzien van duurzame energie.

Arash is daarnaast adviseur aan verschillende rijksoverheden en multinationals, mentor in social entrepreneurship voor de MBA-alumni van INSEAD en faculty member bij Singularity University, een in Silicon Valley gevestigd instituut dat tot de wereldwijde top behoort op het gebied van exponentiele technologieën.

Als spreker legt Arash de verbinding met zijn publiek, groot of klein. Met zijn voorbeelden en unieke denkbeelden inspireert hij tot een toekomst die wij samen maken, en waar wij trots op kunnen zijn. Inspireren tot actie, want uiteindelijk is het de actie die écht telt. Zijn motto: dream.develop.do.

Aazami op het Duurzaam Gebouwd Congres

In een verhaal vol persoonlijke anekdotes en fascinerende ontwikkelingen en analyses maakt Arash zijn wens kenbaar: schone energie voor ieder mens. En hoe komen we daar? Onderwerpen die behandeld worden zijn: Wat is een toekomst van energie in de gebouwde omgeving? Wat is de invloed van digitalisering op ons energiesysteem? Zal energie door iedereen opgewekt en verhandeld worden? Wat kunnen we leren van de opkomst van internet in de energietransitie?

Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Het Duurzaam Gebouwd Congres mag niet ontbreken in je agenda. Tijdens het plenaire programma inspireren we je met topsprekers uit de sector en reiken we de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 uit. Deze prijzen gaan naar het meest duurzame bouwproject en de meest duurzame opdrachtgever. In de middag ga je zelf aan de slag: er staan 36 workshops op het programma in 9 zalen, elk met het doel om je in de praktijk verder te helpen. Op 6 februari 2020 laat de bouw- en vastgoedsector zijn spierballen zien in De Bonte Wever te Assen en maken we gezamenlijk een vliegende start met Missie Duurzaam Drenthe.