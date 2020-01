6 keynotesprekers op het programma van Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Op 6 februari zal het bekende gezicht Inge Diepman als dagvoorzitter deze inspirerende dag begeleiden. Naast Inge staan er 6 keynotesprekers op het podium en worden de Duurzaam Bouwen Awards uitgereikt voor meest duurzame project, opdrachtgever én de publieksprijs. Ook nemen experts je mee in vier verschillende workshoprondes om tot actie te komen.

Op de website van het Duurzaam Gebouwd Congres 2020 ontdek je het complete programma. Vouw de elementen uit om meer informatie te krijgen over elke spreker en onderdeel. Inschrijven voor het congres doe je hier. Als je een actiecode hebt ontvangen, dan kun je die bij het registreren gebruiken.

Jaarlijks terugkerend fenomeen

Een belangrijk onderdeel van het congres en een jaarlijks terugkerend fenomeen is de uitreiking van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards. “Met de Awards willen we uiteraard duurzaam bouwen stimuleren”, vertelt Niels van Ommen van Duurzaam Gebouwd. “Een Award is dan zowel een beloning voor de winnaar als een inspiratie voor anderen. Bijkomend is dat we partijen willen aanmoedigen om wat trotser te zijn op wat ze doen. We zijn in onze sector heel bescheiden, terwijl we hele gave dingen doen. Laat dat maar eens zien!”

Wim Hazeu, Robert Koolen, Jos van Dalen en Lian Merkx nemen dit jaar zitting in de jury van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020. Andy van den Dobbelsteen is juryvoorzitter. Ze beoordelen projecten die zich onderscheiden op het gebied van duurzaam bouwen. De Awards worden op 6 februari 2020 uitgereikt tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Assen.

Ben trots en laat het zien

Inschrijven voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards kan tot 8 januari 2020. Dat doe je op de website van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards, waar je ook kunt lezen wat een nominatie je oplevert. Op DuurzaamGebouwd.nl interviewen we de winnaars Woonwaard en cepezed. Ook komen de initiators FSC, abcnova en stichting W/E Adviseurs aan het woord. Zorg dat je het verschil maakt, schrijf je in en beklim als winnaar het podium tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op 6 februari 2020 in de Bonte Wever te Assen.